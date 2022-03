Sporting vence em Moreira de Cónegos e mantém distância para FC Porto

O Sporting venceu em casa do Moreirense por 2-0, no jogo de fecho da 26.ª jornada da I Liga de futebol, e manteve os seis pontos de atraso para o comandante FC Porto.

Os 'leões', que somaram o sétimo jogo sem perder e segundo triunfo consecutivo, atingiram o intervalo já a vencer por 2-0, depois dos golos dos avançados argelino Islam Slimani, aos 29 minutos, e Paulinho, aos 39, frente a um Moreirense que somou o quinto jogo sem vencer, segunda derrota consecutiva.

⚽ GOLO

Slimani 29'

Liga Portugal bwin (#26) | Moreirense 0-1 Sporting#LigaPortugalbwin #MFCSCP pic.twitter.com/qDNxhWFK4W - VSPORTS (@vsports_pt) March 14, 2022

⚽ GOLO

Paulinho 39'

Liga Portugal bwin (#26) | Moreirense 0-2 Sporting#LigaPortugalbwin #MFCSCP pic.twitter.com/3occnXv8u5 - VSPORTS (@vsports_pt) March 14, 2022

Com esta vitória, o Sporting chegou aos 64 pontos, a seis do comandante FC Porto e com mais seis do que o Benfica, terceiro, enquanto o Moreirense é 17.º e penúltimo, com 20, a dois pontos do Arouca, 15.º e primeira equipa em zona de manutenção.