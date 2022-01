Sporting vence Benfica e conquista pela primeira vez Taça Hugo dos Santos

O Sporting conquistou este domingo a sua primeira Taça Hugo dos Santos em basquetebol, após vencer o Benfica por 66-64, numa final em que esteve quase sempre atrás no marcador, mas conseguiu dar a volta no final, em Sines.

Os 'leões' não precisaram de liderar o marcador mais do que 2.51 minutos, entre os quais os últimos 53 segundos, momento em que o MVP Travante Williams colocou a equipa de Alvalade definitivamente na frente do marcador com um 'dois mais um'.

O base norte-americano parecia disputar, na segunda parte, o estatuto de jogador mais valioso com Micah Downs, mas acabou por assumir o protagonismo, com 19 pontos, sete ressaltos e duas assistências, contra 13 pontos, cinco ressaltos e seis assistências do seu compatriota.

O Benfica até chegou ao final do primeiro período com uma vantagem de 10 pontos (27-17) graças à maior eficácia nos lançamentos de três pontos, onde acertou 54% dos 'disparos', contra apenas 30% dos 'leões', que, após uma entrada mais forte, consentiram um parcial de 16-3 que deu algum conforto às 'águias'.

O jogo ofensivo dos 'encarnados' passava bastante por Makram Romdhane, mas o Sporting acabou por ser mais eficaz no segundo quarto, a travar as investidas do extremo adversário e, aos poucos, foi encurtando a distância no marcador. Os 'leões' venceram o período por 16-11 e a desvantagem passou a ser de apenas cinco pontos ao intervalo (38-33).

Apesar da melhor entrada do Benfica no terceiro período, a repor a diferença em 11 pontos, o Sporting reagiu com um parcial de 15-4 para voltar a igualar a partida (48-48) pela primeira vez desde o oitavo minuto de jogo e as 'águias' partiram para os derradeiros 10 minutos com uma magra vantagem de 52-50.

A recuperação dos 'leões' prosseguiu no quarto período, com Travante Williams, por fim, a destacar-se de Micah Downs na corrida ao título de MVP e a liderar o Sporting, a pouco mais de cinco minutos do final, à sua primeira vantagem no marcador (58-57) desde o oitavo minuto, permitindo que o jogo fosse discutido até ao último instante.

O Benfica ainda voltou para a frente, no lance seguinte, e voltou a liderar até ao último minuto, mas, a 53 segundos do final, Williams voltou a colocar o Sporting na frente (65-64), de onde não mais voltaria a sair graças à eficácia a defender homem a homem nos últimos segundos do encontro.

Com cinco segundos para jogar, José Barbosa falhou um 'triplo' que poderia ter dado o triunfo ao Benfica, que ainda teve nova oportunidade, mas novo lançamento de três pontos, agora de Romdhane, foi 'abafado' por Joshua Patton. E o jogo acabou.