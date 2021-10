Sporting vence Arouca

O Sporting venceu este sábado o Arouca, por 2-1. Jogo da oitava jornada da I Liga devolve os leões ao segundo lugar, na companhia do FC Porto e a um ponto do Benfica.



O campeão nacional inaugurou o marcador aos 14 minutos, por intermédio de Matheus Nunes, mas o Arouca, que não vence no campeonato há cinco jogos, empatou aos 51', com um golo de Oday Dabbagh, pouco antes de Nuno Santos fixar o resultado final, aos 54'.

(em atualização)

Veja os golos

0-1 Matheus Nunes (Sporting)

1-1 Oday Dabbagh (Arouca)

1-2 Nuno Santos (Sporting)