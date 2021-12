Sporting. Todos os jogadores com testes negativos menos Coates

Sebástian Coates é o único caso positivo de covid-19 no Sporting. Todos os outros restantes elementos do plantel (equipa técnica incluída) deram negativo nas duas rondas de testes (antigénio e PCR), noticiou o jornal Record.

Ou seja, o central uruguaio é o único impedido (devido à covid-19) de defrontar esta sexta-feira o Benfica, no Estádio da Luz, no jogo marcado para as 21.15.

Para o jogo desta sexta-feira, os leões não podem também contar com João Palhinha, Jovane Cabral e Rúben Vinagre, este trio devido a lesão.

Em atualização.