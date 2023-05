Sporting queixa-se de "erro técnico do VAR" no lance do golo do empate no dérbi

O Sporting queixou-se esta segunda-feira de uma irregularidade no lance do golo do empate do Benfica no dérbi que se realizou este domingo no Estádio José Alvalade (2-2).

Em causa um "bloqueio de um jogador encarnado [Florentino Luís] em fora de jogo ao capitão leonino [Coates]". "Há, claramente, um erro técnico do VAR que não aplicou as leis de jogo, impedindo que a nossa equipa conquistasse os três pontos", frisam os leões, que salientem que houve "unanimidade" por parte da crítica ao considerar o lance "irregular".

Os verde e brancos reforçam "a necessidade de serem conhecidos os áudios entre o VAR e as equipas de arbitragem" e salientam que em Inglaterra o responsável máximo da arbitragem, o ex-árbitro Howard Webb, mostrou lances da jornada anterior e respetivos áudios na televisão, "explicando as decisões do VAR e apostando numa maior transparência de todo o processo", apesar de a FIFA proibir a transmissão dos áudios em direto.

"A única forma de conseguirmos ter em Portugal uma arbitragem mais qualificada e profissional, é trilharmos um caminho pela transparência, onde seja conhecido o racional de decisões que afetam os clubes e a classificação final. Serem conhecidos os áudios do VAR é certamente um passo correto e de extrema importância nesse sentido", indica o Sporting, num comunicado publicado no site oficial do clube.

O emblema de Alvalade assume que "esta foi uma época aquém das expectativas" e não quer desculpar o facto de não ter conseguido alcançar os objetivos a que se propôs. "No entanto, existem decisões erradas e sem explicação racional que são prejudiciais para nosso futebol e neste caso em concreto falsearam a verdade desportiva do jogo", salienta a nota.