Sporting perdeu final da Champions de futsal

O Sporting perdeu a final da Liga dos Campeões de futsal. Na sexta final em sete anos, o que diz bem do valor da equipa de Nuno Dias na Europa do futsal, os leões foram batidos pelo Palma Futsal, a equipa sensação da modalidade, que quebrou o domínio do Barcelona em Espanha e fez agora frente aos portugueses em ano de estreia nas provas europeias.

No duelo Guitta (9 defesas)-Luan Muller (8 defesas), durante o jogo no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca, levou a melhor o guarda redes do Palma, tendo mesmo sido eleito como o melhor jogador da prova. Os guarda-redes de ambas as equipa agigantaram-se de tal forma que protagonizaram um duelo muito pessoal com muitas defesas (algumas transcendentais). Eles mereciam a discussão dos pénaltis, como acabou por acontecer, após um empate no fim do tempo regulamentar e no fim do prolongamento (1-1).

O Sporting foi para o intervalo a perder pela margem mínima. Luan Muller não só evitou o golo dos leões com defesas de alto nível, como também esteve no lance do golo dos espanhóis, apontado por Rivillos. Com tudo em aberto para a segunda parte da final da Liga dos Campeões de futsal, o concurso de melhor defesa continuou... até Zicky Té bater Muller com um sublime toque de calcanhar.

Sokolov ainda marcou, mas a dupla de arbitragem anulou o lance, que seria o golo da reviravolta leonina por falta do russo. Um lance polémico que promete dar que falar. O resultado não se alterou até ao fim e no prolongamento a equipa de Nuno Dias fez o suficiente para não chegar ao pénaltis, mas a história do jogo tinha o seu próprio guião e foi nas grandes penalidades que se encontrou o campeão europeu.

A equipa de Nuno Dias soma dez presenças na final four da Champions (denominada UEFA Futsal Cup até 2018) e procurava o terceiro título europeu, depois de ter levantado o troféu em 2019 e 2021, mas acabou por perder mais uma final, a quarta da história.

Os insulares espanhóis arrecadaram assim o título europeu, mais um para Espanha, cujos clubes venceram 12 das últimas 21 edições. E Rivillos, a estrela da equipa, que já tinha vencido a Liga dos Campeões pelo Inter Movistar e Barcelona, ergue de novo o troféu, agora pelo Palma Futsal.

Benfica no pódio

O Benfica arrecadou a medalha de bronze, pela segunda edição consecutiva, mas teve de se aplicar e passar por dificuldades para superar os belgas do Anderlecht (4-3). Chishkala (bisou), Diego Nunes e Arthur apontaram os golos do Benfica, que viu os belgas marcar por Gréllo (bisou) e Diego Roncaglio, para além de quatro bolas em direcção aos ferros da baliza de Léo Gugiel