Sporting pede elaboração de auto de flagrante delito ao portista Pepe

Segundo a mesma fonte, o pedido foi efetuado com base nas imagens televisivas do lance que envolveu o defesa do FC Porto e o central Sebastián Coates, do Sporting, na área dos 'dragões', aos 32 minutos.

Segundo o ponto dois do artigo 258 do regulamento disciplinar da LPFP, considera-se verificada em flagrante a infração "que é detetada através de objetos ou sinais percecionados diretamente, ainda que através da visualização de imagens televisivas, que mostrem claramente que a infração foi cometida e o agente nela participou".

O ponto três do mesmo artigo explica que o auto relativo a infração verificada em flagrante delito é "elaborado por qualquer membro da Comissão de Instrutores no prazo de três dias a contar dos factos a que o mesmo disser respeito, sob pena de caducidade".

O jogo entre o Sporting e o FC Porto, da quinta jornada da I Liga, disputado sábado no estádio José Alvalade, terminou com um empate 1-1.