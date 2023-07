Transferência definitiva: Porro no pódio das vendas mais caras do Sporting

Porro com a camisola do Tottenham

O Sporting oficializou este sábado a venda definitiva do passe do futebolista espanhol Pedro Porro aos ingleses do Tottenham, por 40 milhões de euros (ME), depois de os 'spurs' terem acionado a cláusula de compra obrigatória acordada em janeiro.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube de Alvalade informou que "o Tottenham comunicou à Sporting SAD o exercício da opção de aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador, pelo montante adicional de Euro40.000.000 (quarenta milhões de euros)".

O valor global da transferência ascende a 45 ME, tendo em conta que o emblema londrino já tinha pagado cinco milhões de euros pelo empréstimo do lateral internacional espanhol, confirmado no derradeiro dia do 'mercado' de inverno, em 31 de janeiro.

Tal como já tinham dado conta nessa altura, os 'leões' recordam na nota que "o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em cerca de 95% pelo Tottenham, ficando os 5% remanescentes a cargo da Sporting SAD", sendo que os encargos com serviços de intermediação ascendem a 2,38 ME.

Desde que foi cedido ao Tottenham, Porro participou em 17 partidas e marcou três golos pelos 'spurs', que terminaram a última edição da Premier League no oitavo lugar, ou seja, fora das competições europeias da próxima temporada.

Porro chegou ao Sporting na época 2020/21, por empréstimo do Manchester City, depois de na época anterior, em 2019/20, ter sido cedido pelos 'citizens' ao Valladolid.

No pódio das vendas mais caras do Sporting

Porro entrou diretamente para o pódio das vendas mais caras de sempre do Sporting para o estrangeiro, ao render um total de 45 milhões de euros (ME).

Depois de ter sido contratado ao Manchester City por 8,5 ME, o lateral, de 23 anos, rende cinco vezes mais aos 'cofres' do clube de Alvalade, pelo qual atuou durante duas temporadas e meia, até sair, em janeiro, para os londrinos, que, numa primeira fase, pagaram cinco milhões de euros pelo empréstimo, antes de hoje consumarem a transferência em definitivo, por mais 40 ME.

O valor que os 'spurs' vão pagar ao Sporting faz de Pedro Porro uma das principais transferências dos 'leões' para o exterior, sendo apenas superada pela de Bruno Fernandes para o Manchester United, que em janeiro de 2020 desembolsou 55 ME pelo médio.

Também por 45 ME foram vendidos os passes dos internacionais lusos Matheus Nunes e Nuno Mendes a Wolverhampton e Paris Saint-Germain, respetivamente.

O lateral esquerdo foi emprestado em 2021 aos franceses, que, num primeiro momento, pagaram sete milhões de euros pela cedência, antes de exercerem a cláusula de opção de compra no final dessa temporada (2021/22), por mais 38 ME, enquanto o médio rumou ao clube inglês em agosto do ano passado.

Na quinta posição das vendas mais caras do Sporting surge um jogador que agora atua num clube rival dos 'verdes e brancos', nomeadamente o médio João Mário, do Benfica, que em 2016, logo após o Campeonato da Europa, foi transferido para os italianos do Inter Milão por 40 ME.

Na mesma altura, o avançado argelino Slimani, aquando da primeira passagem por Alvalade, rendeu 30 ME com a mudança para os ingleses do Leicester, logo seguido nesta lista por Nani, que, passados mais de 15 anos da transferência para o Manchester United, em 2007, continua a figurar no 'top 10' dos mais rentáveis para o Sporting, face aos 25,5 ME pagos pelos 'red devils'.

Gelson Martins, que rescindiu com os 'leões' em 2018 para assinar pelo Atlético de Madrid, acabaria por render 22,5 ME um ano depois, enquanto o extremo brasileiro Raphinha, atualmente no FC Barcelona, foi transferido por 21 ME, em 2019, para o Rennes e o compatriota Wendel rumou aos russos do Zenit por 20,3 ME, em 2020.