"Assinar pelo Sporting é uma alegria muito grande" e o "passo certo" na carreira de Rochinha

Rochinha foi esta tarde oficializado como jogador do Sporting. O extremo de 27 anos deixa assim o Vit. Guimarães para se juntar ao plantel de Rúben Amorim. Assinou contrato por quatro épocas e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. Segundo o Vit. Guimarães o negócio ficou fechado por 2 milhões de euros, com os minhotos a manterem "10% da mais valia de uma futura venda".

O jogador junta assim aos outros três reforços para a temporada 2022-23, que já trabalham na Academia Cristiano Ronaldo: o defesa central St.Juste (ex-Mainz), o médio Morita (ex-Santa Clara) e o guarda-redes Franco Israel (ex-Juventus).

Antes de apresentar o jogador, o clube de Alvalade deixou uma pista nas redes sociais - uma fotografia de uma rocha pequena no relvado do Estádio José Alvalade.

"Quando me falaram da possibilidade de vir, fiquei logo muito entusiasmado e ainda bem que as coisas aconteceram. Espero que daqui a uns tempos os Sportinguistas digam que foi bom para eles também. O Sporting é o clube com o nível mais elevado entre os que já representei e espero corresponder às expectativas. Quero ajudar o plantel a conseguir os seus objetivos", disse Rochinha, confessando que "assinar pelo Sporting é uma alegria muito grande" e o "passo certo" na carreira.

"Feliz por pertencer" à grande família leonina, diz que lhe cabe a ele "dar tudo no dia-a-dia para ajudar o grupo ao máximo". O facto de conhecer o Marcus Edwards e o Nuno Santos vai ajudar-me muito nesta fase inicial. "No Vitória a exigência dos adeptos era muito grande, mas aqui acaba por ser ainda maior porque não há desculpas, tem de se ganhar, ganhar e ganhar. Acho que é essa a exigência de que estava a precisar nesta altura da minha carreira", atirou, mostrando-se muito entusiasmado com a ideia de disputar a Liga dos Campeões, "o sonho de qualquer jogador".

E trabalhar com Rúben Amorim: "A imagem que tinha do treinador visto de fora já era muito boa, e o primeiro contacto também foi muito bom. É um treinador com quem dá vontade de trabalhar e agora quero agarrar esta oportunidade", elogiou, enaltecendo a aposta do técnico em jogadores nacionais, até, porque, segundo o ex-capitão vimaranenses: "Há muito talento em Portugal."

Antes de jogar no Vit. Guimarães, o extremo jogou no Boavista, Standard de Liège (Bélgica) e no Bolton (Inglaterra). Aos 27 anos chega a um grande do futebol português.