Sporting oficializa contratação de Mateo Talongo

O médio argentino Mateo Talongo é reforço do Sporting até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga portuguesa.

"Mateo Tanlongo é reforço da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal e assinou um contrato válido até 2027. O médio, internacional sub-20 argentino, ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", lê-se no site dos leões.

O médio, de 19 anos, fez a sua formação no Rosario Central, tendo jogado na equipa principal da equipa argentina nos dois últimos anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

️ "Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa a conquistar os objectivos e para darmos muitas alegrias aos adeptos" - Mateo Tanlongo ✍️



https://t.co/HkW6EGPS88#EuSouSporting pic.twitter.com/Lwf2MIa7pP - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 5, 2023

"Estou muito contente por estar aqui, com muita vontade de fazer as coisas bem. Já conhecia o Sporting, sei que é o maior clube português e sei que houve vários argentinos que já jogaram aqui, um deles que acabou de ser campeão do mundo: o Marcus Acuña", disse ao atleta, ao site dos leões.

O futebolista, que também tem nacionalidade italiana, assume o peso que o treinador Rúben Amorim teve na sua opção de cruzar o Atlântico rumo ao Sporting.

"Foi muito importante para eu vir para aqui. Falaram-me muito bem dele e já vi as 'ganas' que ele tem", justificou, revelando posteriormente que a sua "adaptação" à nova realidade tem contado com a colaboração dos uruguaios Coates e Ugarte, dois companheiros de equipa "10 estrelas".

A mensagem do nosso mais recente reforço para os Sportinguistas



️ Mateo Tanlongo #EuSouSporting pic.twitter.com/tlWuoyp6rB - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 5, 2023

O médio, "mais defensivo, que gosta de ter a bola e de jogar", deixou ainda elogios à Academia Cristiano Ronaldo, infraestrutura que considera ter "um nível muito alto, com muito boas instalações".

Aos sócios, prometeu dar o seu "melhor para ajudar a equipa a conquistar os objetivos", convicto de que vai contribuir em campo para dar "muitas alegrias aos adeptos".