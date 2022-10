Sporting iguala piores registos deste século em derrotas sofridas

O Sporting perdeu seis dos 14 jogos já disputados esta temporada em todas as competições (43%). O descalabro com o Varzim, da Liga 3, que deixou os leões de fora da Taça de Portugal, foi o segundo consecutivo, o terceiro nas últimas quatro partidas, e o quinto jogo seguido da equipa a sofrer golos. Dados mais do que suficientes para se falar de crise instalada em Alvalade.

Para se ter uma noção, na temporada passada, os leões só sofreram a sexta derrota após cumprirem 38 jogos oficiais, um claro sinal de que esta época o desempenho da equipa está muito abaixo do exigido. O lugar de Rúben Amorim, porém, não está em causa.

O registo atual (seis derrotas em 14 jogos) está entre os piores do Sporting neste século - os leões igualaram o número de desaires sofridos nas campanhas negativas das épocas 2000-01, 2005-06, 2012-13 e 2019-20. No caso da época atual, porém, a percentagem de vitórias é de 50%, sendo que o pior registo foi em 2012-13 (14,2%), quando a equipa terminou o campeonato na sétima posição e registou apenas dois triunfos nos primeiros 14 jogos da época.

O trauma do Natal parece estar de regresso a Alvalade. A meio de outubro, a equipa está já fora da Taça de Portugal, no campeonato segue em sexto lugar mas já a nove pontos do líder Benfica, e na Liga dos Campeões, após um começo promissor, encontra-se em risco de não se apurar para os oitavos de final (dia 26 têm uma difícil deslocação ao campo do Tottenham).

Rúben Amorim foi duro nas palavras no final do jogo que ditou a eliminação com o Varzim, criticando a equipa. Assumiu as culpas, mas falou num "momento inadmissível", numa "equipa limitada de ideias" e prometeu que "a culpa não vai morrer solteira".

O técnico do Sporting deixou ainda um recado que pode ser interpretado como um aviso à direção. Revelando que o Sporting não vai estar ativo no mercado de transferências de janeiro, apontou o caminho: "Tem de se pensar muito bem outra vez, porque temos de entrar noutro ciclo e fazer o que fizemos no primeiro ano, com jovens talentosos da formação. Não é altura de responder com pânico porque saímos de uma competição, temos é de começar um novo ciclo."

Fé de William e lamento da JL

William de Carvalho, antigo jogador do Sporting que atua no Bétis, da liga espanhola, acredita que Rúben Amorim vai dar a volta à crise, pedindo tempo de ambientação para os novos jogadores. "Eu acho que um jogador, seja ele qual for, se for titular na maior parte dos jogos e for vendido faz falta. Os jogadores que chegam não têm as mesmas rotinas e demoram mais tempo. Talvez seja o que se passa neste mau momento do Sporting, mas não tenho acompanhado muito os jogos. Penso que Rúben Amorim vai dar a volta por cima com a qualidade que tem e fazer uma excelente época", afirmou o médio internacional português, no âmbito de um encontro virtual promovido por La Liga e Eleven Sports.

A claque Juventude Leonina fez também questão ontem de demonstrar a sua desilusão com o afastamento precoce da Taça, considerando que frente ao Varzim os jogadores não foram dignos de vestir a camisola do clube: "Respeitem o Sporting! Honrem a nossa história, o nosso símbolo e os nossos adeptos que te seguem fielmente onde quer que jogues! Ontem [anteontem] não foram dignos de vestir a listada verde e branca! Do presidente ao diretor ao treinador, nós queremos união, do mais velho ao mais novo jogador, instinto campeão!", podia ler-se na mensagem deixada nas redes sociais.

Esta foi a 11.ª vez que o clube de Alvalade foi eliminado da Taça de Portugal logo na primeira ronda - a última tinha acontecido em 2019-20, e a sexta ocasião em que deixou a prova rainha do futebol português tombados por clubes de escalões inferiores - 1948-49 pelo Tirsense, em 1998-99 pelo Gil Vicente, em 2002-03 pela Naval, em 2003-04 diante do V. Setúbal e em 2019-20 pelo Alverca.

