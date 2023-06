Sporting goleia Benfica e adianta-se na final do nacional de futsal

O Sporting, bicampeão em título, adiantou-se na final do play-off do campeonato nacional de futsal, ao golear o Benfica por 5-1, no primeiro encontro, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

A formação 'leonina', que persegue o 18.º cetro, já liderava ao intervalo por 4-0, num jogo em que marcaram Tomás Paçó (sete minutos), Cavinato (10), Pauleta (13), João Matos (19) e Guitta (37), para os 'leões', e Zicky (27), na própria baliza, para as 'águias'.

A final prossegue na quarta-feira, como o segundo jogo, na Luz, e volta a Alvalade no próximo sábado (17 de junho), para o terceiro embate. Se necessário, o quarto é no reduto das 'águias' (21) e o quinto na casa dos 'leões' (25).