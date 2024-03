Sporting garante a parte de leão nos lucros. Benfica foi o mais gastador

Das quatro principais equipas da Liga portuguesa, apenas o Sporting de Braga teve um saldo ligeiramente negativo nas transferências efetuadas. A Alvalade chegaram os dois jogadores mais caros da história do clube. No mercado internacional, Inglaterra voltou a destacar-se com 2,81 mil milhões de euros movimentados.