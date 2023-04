Sporting falha final da Youth League ao perder com o AZ Alkmaar

O Sporting falhou a presença na final da Youth League da UEFA, a liga dos campeões dos mais novos. A equipa leonina empatou hoje com o AZ Alkmaar, no fim dos 90 minutos (2-2), mas perdeu no desempate por grandes penalidades (4-3).

Callai ainda defendeu um penálti, mas não conseguiu impedir o adeus à prova depois de Chico Lamba e Rodrigo Ribeiro falharem desde os 11 metros. O AZ Alkmaar segue para a final.

O jogo até começou bem. Um golaço de Diogo Cabral colocou os leões em vantagem aos 9 minutos, mas os neerlandeses deram a volta ao marcador em seis minutos (golos de Poku e Daal) e dominaram até ao fim.

Só um penálti devolveu a esperança ao Sporting, que empatou o jogo por Lama e levou a decisão para o desempate por grandes penalidades... onde o AZ Alkmaar foi mais eficaz e por isso mais feliz.

Os leões tentavam repetir as finais e os triunfos do FC Porto (2019) e do Benfica (2022), mas não conseguiu e ficou pelas meias finais.