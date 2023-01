Sporting e FC Porto a decidir finais há um século. Leões em vantagem no mata-mata

Sporting e FC Porto vão jogar esta noite a 14.ª final entre si de toda a história do futebol português, incluindo todas competições do último século e as decisões no Campeonato de Portugal, nas décadas de 1920 e 1930. O saldo é favorável aos leões, que triunfaram em oito ocasiões e perderam em cinco.

A história das finais entre os dois grandes rivais começou nos primórdios do futebol português, mais concretamente no Campeonato de Portugal, e com três triunfos dos dragões, um deles com direito a uma finalíssima para encontrar o vencedor. Ainda o FC Porto jogava no Campo da Constituição e o Sporting no Campo Grande.

O Campeonato de Portugal deu depois lugar à Taça de Portugal a partir de 1938. Mas foi preciso esperar muitos anos para que se voltassem a defrontar numa final da prova rainha do futebol português. O primeiro de cinco confrontos aconteceu em 1977-78, com os leões a vencerem por 2-1 o FC Porto de José Maria Pedroto numa finalíssima, após um empate a um golo no primeiro jogo.

Em 1993-94, os dragões vingaram-se, vencendo também por 2-1, e outra vez com a partida a ser decidida numa finalíssima, após prolongamento. Foi um jogo marcado por cenas de violência no Jamor, com pedras a voarem na hora da celebração portista e a ministra Manuela Ferreira Leite a precisar de proteção policial.

Para não fugir à regra, a final da Taça de 1999-00 também teve de ser decidida numa finalíssima, e novamente com um triunfo dos portistas (2-0). Voltaram a encontrar-se no Jamor em mais duas ocasiões e com o triunfo a sorrir aos Sporting - em 2007/08 com uma vitória por 2-0 (bis de Rodrigo Tiuí) no prolongamento e em 2018-19 na lotaria dos penáltis, após um 2-2 no final do prolongamento.

Na Supertaça Cândido de Oliveira, os dois rivais defrontaram-se quatro vezes. E nesta competição que junta o vencedor do campeonato ao da Taça, o Sporting saiu sempre vencedor. Da primeira vez, em 1995, ainda com o jogo decidido a duas mãos, foi necessária uma terceira partida para encontrar o vencedor, neste caso os leões (3-0 ). Em 2000 também só se decidiu no terceiro duelo, com um triunfo leonino pela margem mínima. O clube de Alvalade triunfou ainda nas edições de 2000 (1-0) e 2008 (2-0).

Na Taça da Liga, troféu que os leões já conquistaram por cinco vezes e onde o FC Porto continua em branco, os dois rivais mediram já forças por uma vez no jogo decisivo. Foi na temporada 2018-19, e após um empate (1-1) no final dos 90 minutos, os leões triunfaram na decisão por grandes penalidades (3-1)

O FC Porto adiantou-se já perto do final, aos 79 minutos, pelo brasileiro Fernando Andrade, mas, aos 90"+2, o holandês Bas Dost restabeleceu a igualdade, numa grande penalidade oferecida pelo espanhol Óliver Torres.

Nos penáltis, Alex Telles ainda marcou o primeiro pontapé portista, mas, depois, Éder Militão atirou ao lado, Renan Ribeiro parou o remate de Hernâni e Felipe acertou na barra, com Bas Dost, Bruno Fernandes e Nani a marcarem pelo Sporting, que só falhou uma tentativa, por Coates (atirou por cima da barra).

