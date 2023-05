Sporting e Benfica procuram final 100% portuguesa na Champions de futsal

Para haver uma final 100% portuguesa é preciso que, nesta sexta-feira, nas meias-finais, o Sporting vença o Anderlecht (17.00) e o Benfica elimine o Palma Futsal (20.00). A final da Liga dos Campeões de futsal está marcada para domingo (17.00), no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca, e todos os jogos serão transmitidos na Eleven Sports.

Os leões procuram o terceiro título europeu, depois de terem levantado o troféu em 2019 e 2021. A equipa de Nuno Dias soma dez presenças na final four da Champions (denominada UEFA Futsal Cup até 2018) e é aquela que tem maior currículo internacional entre os quatro finalistas, seguido dos encarnados, que foram os primeiros portugueses a levantar o troféu (2010).

"Acho que não há favoritos. Quando se chega a uma altura destas da competição, em que estão quatro equipas com tanta qualidade e que eliminaram grandes equipas para aqui estar, aquela máxima do jogo a jogo e do 50/50 encaixa-se. Não me parece que haja favoritismos para ninguém. As possibilidades são iguais para todos", frisou o treinador leonino, que detém o recorde de 57 jogos em provas de futsal da UEFA à frente de um único clube.

Pela terceira vez (a segunda consecutiva), Portugal tem duas equipas na fase decisiva. Por isso uma final portuguesa é possível e não deveria surpreender ninguém, segundo Nuno Dias: "O futsal português já conseguiu alcançar um patamar em que não necessita de uma final [entre duas equipas portuguesas]. O que me interessa a mim é ganhar e ir à final. Com Benfica ou Palma Futsal, para mim é indiferente."

O Sporting mantém o núcleo duro de jogadores das conquistas anteriores, casos de Guitta, João Matos (baterá recorde com 75 jogos na prova), Erick Mendonça, Cavinato, Merlim ou Pany Varela e enfrenta, nas meias finais, os belgas do Anderlecht, orientados por Luca Cragnaz, que era guarda-redes do Charleroi, clube belga que levantou o troféu em 2005.

Os belgas eram conhecidos até ao ano passado como Halle-Gooik, eliminaram de forma surpreendente o campeão Barcelona e contam com alguns portugueses no plantel, como o guarda-redes Cristiano Marques, que teve uma passagem pelo Benfica, o ex-sportinguista Diogo e o ex-benfiquista Diego Roncaglio.

Benfica quer 2.º troféu

Se no ano passado os leões perderam a final (a terceira em cinco) para os catalães, os da Luz falharam a final e terminaram em terceiro, depois de terem batido o ACCS Asnières Villeneuve 92 de Ricardinho. Este ano o Benfica terá de lidar primeiro com o anfitrião e estreante Palma Futsal. A equipa espanhola tem no plantel Chaguinha, Mancuso e Tayebi, que já passaram pela Luz, mas a estrela é o espanhol Mário Rivillos, que já venceu a Liga dos Campeões pelo Inter Movistar e Barcelona.

Uma final 100% portuguesa seria uma boa notícia para os encarnados, na opinião do técnico Mário Silva, uma vez que o Sporting é a equipa que o Benfica melhor conhece e, portanto, essa final será a "mais fácil de preparar". Desde que assumiu a equipa, em março, Mário Silva liderou as águias à conquista da Taça de Portugal de futsal e conta com os experientes André Sousa, Afonso Jesus, Bruno Coelho, Rocha ou Arthur para atacar ao troféu europeu.

Para o ala brasileiro, a Liga dos Campeões "é terra de ninguém", onde "tudo pode acontecer" e o objetivo do Benfica "é ganhar todos os títulos da época".

Os insulares espanhóis vão tentar manter o título em Espanha, cujos clubes venceram 11 das últimas 21 edições.

isaura.almeida@dn.pt