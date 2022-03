Sporting disse adeus com um empate sem história

Acabou a aventura do Sporting na Liga dos Campeões. Depois de perder 5-0 no Estádio de Alvalade, a viagem até Inglaterra não se esperava agradável para dizer adeus à Europa. Hoje, no Etihad Stadium, o Sporting arrancou um empate frente ao Manchester City (0-0). Tal como em 2008-09, os leões deixam a Champions nos oitavos de final e a equipa de Rúben Amorim concentra agora atenções no campeonato e na Taça de Portugal.

Apesar da dissertação sobre a importância da formação, na véspera do encontro, o treinador do Sporting tinha avisado que não ia lançar os miúdos às feras e prometido entrar em campo com a melhor equipa. E assim fez. O único jovem em que apostou foi Gonçalo Inácio - sem surpresa já que o defesa central é um habitual titular.

Já Guardiola tinha apenas 14 jogadores disponíveis e apostou em Conrad Egan-Riley, que assim se tornou o jogador mais jovem de sempre a fazer a estreia como titular pelo Manchester City na Champions (19 anos). Sem rotinas, os citizens foram pacientes na circulação de bola. Tinham uma almofada boa conquistada na primeira mão e por isso não atacaram "à maluca" como tinha pedido o técnico espanhol, que ainda estreou James McAtee e Mbete-Tatu.

E se nas bancadas os adeptos leoninos davam espetáculo, em campo a equipa do Sporting foi menos errática, face ao jogo da primeira mão, e aguentou até ao intervalo sem sofrer golos. Nos primeiros 45 minutos, o domínio do City foi mais territorial (65% posse de bola). As oportunidades de golo foram poucas (duas do City contra zero do Sporting nos primeiros 45 minutos), num jogo de ritmo lento.

Primeiro remate aos 57 minutos por Tabata

Não se esperava muito para além disto no segundo tempo. Guardiola começou a fazer gestão - descansou Bernardo Silva e Phil Foden ao intervalo - e o jogo continuou em ritmo de treino. Acabado de entrar, Mahrez ainda acelerou rumo à área leonina, mas o lance acabou com a bola na baliza de Adán foi anulado por fora de jogo de Gabriel Jesus.

Com o placard novamente a zero, o Sporting foi catapultado para uma boa segunda parte. O tímido remate de Tabata aos 57 minutos, foi o primeiro dos leões no jogo, mas não o único. Depois Amorim trocou Sarabia por Marcus Edwrads e o jogo leonino ganhou velocidade e imprevisibilidade. Assim que entrou, o inglês sinalizou a baliza citizen.

Aos 69 minutos, o Sporting ainda pediu uma grande penalidade por mão na bola de Laporte na área do Manchester City, mas o árbitro mandou jogar. Logo depois veio a melhor jogada dos leões: Matheus Reis mostrou que é um dos atletas em melhor forma na equipa de Rúben Amorim e foi à área dos ingleses rematar forte e com perigo, depois de um contra ataque bem conduzido por Edwards e Paulinho. O avançado português voltou a estar em evidência minutos depois ao obrigar Scott Carson (entrou para o lugar de Ederson) a uma boa defesa, nos primeiros minutos da época com a camisola dos citizens, para evitar o golo leonino.

Já depois dos 90 minutos, Stones e Sterling foram perdulários e ajudaram o Sporting a sair do Etihad Stadium com um empate sem golos, num jogo sem grande história, mas com muitas estreias juvenis. Rodrigo Ribeiro é o mais recente leão a jogar pela equipa principal. Tem apenas 16 anos e uma estreia para recordar.

