Sporting defronta o Midtjylland e o Sp. Braga a Fiorentina

O Sporting vai enfrentar o Midtjylland no play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. Esta será a segunda vez que os dinamarqueses jogam com uma equipa portuguesa esta época, depois de terem sido afastados pelo Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com os encarnados a vencerem os dois jogos por 3-1 e 4-1.

O Midtjylland foi segundo classificado do grupo F, atrás de Feyenoord, mas ficando à frente da Lazio e do Sturm Graz. O atual oitavo classificado da liga dinamarquesa é agora treinado pelo espanhol Albert Capellas. No histórico de encontros com o Sporting, regista duas derrotas (3-2 e 3-0) na Taça UEFA de 2001/02.

Nos restantes jogos, destaque para o Barcelona-Manchester United, que é uma espécie de final antecipada da Liga Europa, sendo que um deles vai ficar já pelo caminho.

Quanto à AS Roma, de José Mourinho, vai enfrentar os austríacos do RB Salzburgo.

Eis os jogos dos play-off:

Barcelona-Manchester United

Juventus-Nantes

Sporting-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Rennes

Ajax-Union Berlim

Bayer Leverkusen-Mónaco

Sevilha-PSV Eindhoven

RB Salzburgo-AS Roma

Recorde-se que os leões ficaram em terceiro lugar no seu grupo da Liga dos Campeões, pelo que agora será obrigada a um jogo com um segundo classificado da fase de grupos da Liga Europa para conquistar o direito a estar nos oitavos de final da Liga Europa. Trata-se de uma novidade para esta época. Os derrotados desta eliminatória ficarão fora das provas europeias.

As duas mãos deste play-off vão realizar-se nos dias 16 e 23 de fevereiro, sendo que os oitavos-de-final estão marcados para os dias 9 e 16 de março.

Sp. Braga com adversário difícil na Liga Conferência

O último sorteio do dia foi relativo à Liga Conferência e ditou que o Sporting de Braga vai medir forças com a Fiorentina. Um sorteio que acabou por não ser muto favorável aos arsenalistas, dado que os italianos são uma das equipas mais fortes na competição.

O conjunto de Artur Jorge, terceiro do Grupo D da Liga Europa, joga o primeiro jogo em casa, no Estádio Municipal de Braga, em 16 de fevereiro, e o segundo em Florença, em 23.

Os 'arsenalistas' vão participar pela primeira vez na Liga Conferência Europa, competição que está na segunda edição, depois da estreia em 2020/21, com o triunfo da Roma, orientada pelo treinador português José Mourinho

Eis os jogos dos play-off:

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basileia

Lazio-Cluj

Bodo Glimt-Lech Poznan

Sp. Braga-FiorentinaDnipro-Sheriff

Partizan Belgrado-Ludogorets

AEK Larnaca-Anderlecht

Dnipro-Sheriff