Sporting de Braga vence, mas falha viagem mais tranquila a Atenas

No Sporting de Braga, Pizzi surgiu no lugar de Zalazar depois da vitória por 4-2, fora, sobre o Desportivo de Chaves, na segunda jornada da I Liga; no Panathinaikos, Palacios substituiu Verbic no 'onze' que começou o jogo com o Marselha, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da 'Champions'.