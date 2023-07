Sporting de Braga vence com segurança o Nice

Dois golos bem executados deram este sábado ao Sporting de Braga uma vitória segura sobre o Nice, por 2-0, na apresentação aos seus sócios e adeptos antes da estreia na fase preliminar da Liga dos Campeões de futebol.

No último teste antes da receção aos sérvios do Backa Topola, em 08 de agosto, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Ricardo Horta abriu o marcador, aos 40 minutos, e Castro fechou as contas, aos 78, em golos nascidos de dois grandes remates.

Em 4x2x3x1 e com dois reforços no 'onze' -- Adrián Marín e Zalazar -, o Sporting de Braga fechou a pré-temporada com mais uma vitória, a quinta em seis jogos particulares (mais um empate) e deu mostras de estar preparado para o importante jogo 'europeu' dentro de 10 dias.

Abel Ruiz deu o primeiro sinal com um remate dentro da área (12), mas o Nice, nono classificado da I Liga francesa na época passada, criou depois duas claras oportunidades para marcar num curto espaço de tempo: em excelente posição na área, Sanson rematou ligeiramente ao lado (17) e Laborde obrigou Matheus a grande defesa logo a seguir (19).

Foi a melhor fase dos franceses na primeira parte, mas, paulatinamente, o Sporting de Braga voltou a tomar conta do jogo e Abel Ruiz e Adrián Marín criaram perigo em dois remates (33 e 37).

A melhor ocasião para os minhotos surgiu pouco depois, com Abel Ruiz isolado na cara de Kasper Schmeichel, mas o guardião dinamarquês fez uma enorme defesa, a fazer lembrar o pai, Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Sporting.

Na sequência do canto, o Sporting de Braga marcou mesmo: a bola sobrou para Ricardo Horta que, com um grande remate, forte e colocado, inaugurou o marcador (40).

Um desleixo de Kasper Schmeichel quase deu ao recém-entrado Banza o segundo golo no início da segunda parte (47), mas o jogo perdeu depois ritmo dadas as várias substituições, sobretudo no Sporting de Braga (11) -- o Nice só fez quatro -, mas a equipa portuguesa chegaria ao golo em novo erro do experiente guarda-redes.

Um mau passe de Schmeichel permitiu a Castro 'roubar' a bola no meio-campo defensivo do Nice e, de imediato, rematar ainda fora da área, fazendo outro grande golo para os minhotos (78).

No Sporting de Braga, o treinador, Artur Jorge, só não utilizou o guarda-redes Bernardo, Tormena, Niakaté, Vitor Carvalho e Roger.