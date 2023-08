Sporting de Braga soma em Chaves primeira vitória na I Liga

O jogador do Sporting de Braga, Ricardo Horta, festeja o segundo golo da equipa contra o Desportivo de Chaves durante o jogo da 2.ª jornada da Primeira Liga de Futebol, realizado no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves..

O Sporting de Braga somou este sábado a primeira vitória na edição 2023/24 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Desportivo de Chaves, por 4-2, na segunda jornada.

Bruma deu vantagem aos bracarenses (16 minutos) e Héctor Hernández (43 e 53) ainda colocou os flavienses em vantagem, mas Ricardo Horta (58), Banza (81) e Pizzi (90+6) deram o triunfo ao Braga, em vantagem numérica desde os 80, por expulsão de Igor Nogueira.

Depois da derrota na estreia, em casa com o Famalicão, os 'arsenalistas' conseguiram a primeira vitória, igualando outras sete equipas com três pontos, a três de Sporting e Vitória de Guimarães, únicos, para já, com dois triunfos, enquanto o Chaves continua sem pontuar.