Sporting de Braga sofre em Atenas, mas Bruma 'carimba' fase de grupos

Contudo, a equipa grega começou a 'pagar a fatura' do muito esforço que colocou em jogo, quebrou fisicamente e o Sporting de Braga foi acercando-se da área adversária, como no lance do golo: Pizzi deu para Ricardo Horta que, com a sexta assistência da temporada, serviu Bruma para o remate decisivo, o quarto golo da época do extremo luso.