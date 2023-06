Sporting compra mais percentagem dos passes de Pote e Ugarte

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting dá conta do acordo global conseguido com o Famalicão, que lhe permite passar a ter 80 % dos direitos desportivos sobre Ugarte e 90% sobre Pedro Gonçalves (também conhecido por 'Pote'), ambos antigos jogadores famalicenses.

Na informação prestada à CMVM, é explicado que o maior investimento foi feito na compra de mais 40% do passe de Pedro Gonçalves, por sete milhões de euros, aos quais acrescem 700 mil euros devido a "custos de financiamento decorrentes da extensão do prazo de pagamento".

Relativamente a Manuel Ugarte, o Sporting reforça em 10% a sua participação, pagando por este acréscimo dois milhões de euros.

Tanto o uruguaio como 'Pote' têm sido dos jogadores mais cobiçados entre o plantel dos 'leões'.

O Sporting informa ainda que o mecanismo de solidariedade, no caso de Ugarte, é suportado pelo Famalicão, enquanto que para Pedro Gonçalves é dividido pelos dois clubes.