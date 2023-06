Sporting começa a a nova época a 2 de julho e volta a estagiar no Algarve

O Sporting inicia a época de futebol de 2023/24 no dia 2 de julho e volta a realizar um estágio em Lagos, no Algarve, local que recebeu nas últimas três pré-temporadas a equipa dos 'leões', informou o clube esta sexta-feira.

Apesar do regresso acontecer no domingo de 2 de julho, a equipa só estará no Algarve entre 15 e 26 de junho, num período em que terá jogos particulares contra os belgas do Genk (19 de julho) e os espanhóis da Real Sociedade (25 de julho).

Depois disso, no final do mês (30 de julho), a equipa comandada por Rúben Amorim, disputará, em casa, o troféu dos Cinco Violinos, num jogo frente aos espanhóis do Villarreal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No início de agosto, está previsto ainda um jogo particular no terreno dos ingleses do Everton, em Goodison Park, em Liverpool.

Em 2023/24, o Sporting disputará nas competições europeias a fase de grupos da Liga Europa, depois de ter falhado o acesso aos lugares de 'Champions' na temporada anterior, tendo terminado em quarto lugar, atrás do Sporting de Braga que começará na terceira pré-eliminatória da competição.