Sporting com volume de negócios recorde de 265 milhões de euros em 2024/25

O Sporting teve um resultado líquido de 20 milhões de euros na última época 2024/25. Um resultado positivo pela quarta vez consecutiva nas últimas cinco épocas. “Foi também um ano de autossuperação. A época de 2024/2025 ficará para sempre registada na história do Sporting pelas inúmeras conquistas que juntos alcançámos e, acima de tudo, pelo início de uma nova etapa na história do clube (...) Acima de tudo, continuámos a crescer e a elevar a exigência. E mais do que uma época memorável, foi o início de um novo futuro”, pode ler-se na nota de Frederico Varandas, aos sócios e adeptos leoninos, que acompanha o Relatório e Contas, revelado esta quinta-feira.O bicampeão nacional teve um volume de negócios “recorde” de 265 milhões, com o resultado operacional a atingir 45,4 milhões de euros, três vezes mais que o registado em 2023/24. Um resultado que se deve em muito à participação na Liga dos Campeões e atividades comerciais recorde, na ordem dos 17,3 milhões em merchandising e 8,2 em rendimentos de bilhetes da época, segundo a informação enviado pela SAD leonina à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Os rendimentos excluindo as transações de jogadores também ascenderam a um novo máximo, 148,1 milhões de euros, representado 56% do volume de negócios. As vendas de “jovens talentos” como Geovany Quenda (50,8 ME) e Dario Essugo (22,3 ME), mais a saída de Ruben Amorim para o Manchester United (rendeu 11 milhões de euros) foram valores destacados pela administração no Relatório e Contas. O reforço do plantel custou 74,6 milhões de euros, um valor “quase sete vezes superior ao registado há dez anos”, segundo a informação prestada. Só neste mercado de verão deste ano investiu 97,9 milhões até ao fecho das contas.Resumindo, a dívida líquida baixou oito milhões de euros em relação à época passada, enquanto o capital próprio subiu para 40,9 milhões, quase o dobro da época anterior.386,5 mil euros para VarandasO Sporting convocou entretanto uma assembleia-geral para o dia 3 de outubro para votar a proposta de remuneração variável dos administradores executivos. Para Frederico Varandas, presidente do conselho de administração, é proposta uma remuneração total de 386,5 mil euros - 161,5 mil pela dimensão desportiva e 225 mil pela dimensão financeira. Para os outros administradores, o valor total atinge 289.875 euros, com o clube a propor-se distribuir 2,79 milhões pelos trabalhadores a “título de participação nos lucros”..Benfica com lucro de 34,4 milhões de euros em 2024/25 muito à custa da venda de jogadores