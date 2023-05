Sporting cilindra Anderlecht e apura-se para a sexta final europeia

O Sporting nem deu espaço para o Anderlecht sonhar. A goleada frente aos belgas (7-1) permitiu aos leões garantir mais uma final europeia. A sexta em sete anos, o que diz bem do valor da equipa de Nuno Dias na Europa do futsal.

Com um início demolidor, os portugueses já venciam por 5-0 aos cinco minutos de jogo, com golos de Cavinato, Tomás Paço, Alex Merlim, Edu Borges (autogolo) e Hugo Neves, que bisou já no segundo tempo. A contagem leonina foi fechada por Erick Mendonça, enquanto o golo de honra dos belgas, que tinham eliminado o Barcelona, campeão em título, foi marcado por Jelovčić.

A equipa de Nuno Dias soma dez presenças na final four da Champions (denominada UEFA Futsal Cup até 2018) e procura o terceiro título europeu, depois de ter levantado o troféu em 2019 e 2021 e ter perdido mais três finais.

Para haver uma final 100% portuguesa é preciso que, ainda esta sexta-feira, o Benfica elimine o Palma Futsal (20.00). A final da Liga dos Campeões de futsal está marcada para domingo (19.00), no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca e será transmitida na Eleven Sports.