Sporting arrisca exclusão das provas da UEFA por causa de dívida

Sp. Braga vence em Alvalade com golo ao cair do pano

O Sporting tem até segunda-feira (31 de janeiro) para evitar a exclusão das provas da UEFA nas próximas três temporadas devido a dívidas por saldar. Para isso têm de apresentar prova que essas dívidas foram saldadas antes do dia 15 deste mês.

A UEFA, através de um comunicado no site oficial, revela que rejeitou o recurso que tinha sido apresentado pelos leões numa primeira instância, e anuncia ainda que terá de pagar uma multa de 250 mil euros.

"Foi decidido confirmar a exclusão do clube das próximas competições da UEFA (Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League) para as quais possa qualificar-se nas próximas três épocas (2022/23, 2023/24 e 2024/25), a menos que possa provar que a 31 de janeiro de 2022 pagou os valores que estavam em dívida 15 de janeiro, em resultado de um acordo feito a 26 de novembro de 2021 com outro clube de futebol", pode ler-se no comunicado do organismo que rege o futebol europeu.

Em causa estará uma verba reclamada pelos italianos da Sampdoria, relativa à transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United.

Além do Sporting, também o Santa Clara incorre na exclusão das competições da UEFA nas próximas temporadas se até segunda-feira não apresentar prova que saldou dívidas. Os açorianos foram ainda multados em 25 mil euros, ficando ainda com uma multa de 10 mil euros em suspenso que é executada se não provar ter pago uma dívida a outro clube até ao dia 1 de março.