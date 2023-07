O peso nos ombros de Gyökeres. O mais caro e com a cláusula mais alta

O avançado Viktor Gyökeres, 25 anos, foi ontem finalmente oficializado como reforço do Sporting para as próximas cinco épocas. O ponta de lança sueco, que vai usar a camisola 9, chega com uma enorme responsabilidade nos ombros e a bater dois recordes de uma só vez - além de ser o jogador mais caro da história dos leões (20M), é também o que ficou "preso" com a cláusula de rescisão mais alta de sempre (100M).

O Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que Gyökeres custou aos cofres do clube 20 milhões de euros, ficando o Coventry, da II liga inglesa, com direito a receber mais quatro milhões mediante o cumprimento de objetivos e entre 10 a 15% da mais-valia de uma futura transferência. A cláusula de rescisão é de 100 milhões de euros.

Embora não tenha sido quantificado, cabe ainda à SAD do Sporting pagar o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes, e obviamente as despesas de intermediação, que neste caso ascendem a dois milhões de euros. Além disso, vai fixar-se no teto salarial do clube, com um salário líquido de 1,25 milhões por época. Um investimento caro que o clube quer ver agora traduzido em... golos.

"É um sentimento fantástico e estava à espera disto e é muito bom ter tudo fechado e estar finalmente aqui. Estou muito feliz. O clube tem muita história e quando soube do interesse foi uma escolha fácil. Tive outras opções, mas senti que o Sporting era a equipa que estava mais interessada em mim. E quando alguém te quer, isso significa que te querem muito e vão cuidar de ti. Esta era a melhor opção", afirmou à Sporting TV.

Gyökeres definiu-se como "um avançado forte e rápido que gosta de marcar golos". "Tento atacar e ir para a baliza o máximo de vezes que posso quando recebo a bola. Além disso, tento criar boas oportunidades para os meus colegas também. O primeiro dia foi bom, senti uma boa atmosfera no balneário e na Academia. Mal posso esperar por ver todos os adeptos no estádio quando formos a jogo, e espero vê-los muito em breve", acrescentou.

Golos, exigem-se

O terceiro sueco da história do Sporting (depois de Hans Eskilsson e Pontus Farnerud), chega a Alvalade com o objetivo de acabar com uma tendência dos últimos anos, em que o melhor marcador da equipa nunca é um ponta de lança. A última vez que um avançado de raiz se sagrou o artilheiro do clube foi na época 2017-18, então com Bas Dost. De então para cá, o médio Pedro Gonçalves assumiu por duas vezes esse estatuto (2020-21 e 2022-23), o extremo espanhol Sarabia também desempenhou esse papel (2021-22) e antes foi Bruno Fernandes.

Paulinho (era até ontem o jogador mais caro dos leões, cujo passe custou 16 milhões de euros), que vai iniciar a quarta temporada no Sporting, foi sempre incapaz de chegar à barreira dos 20 golos por época. Na primeira temporada de verde e branco apontou 13, em 2021-22 foram 14 e na época que terminou 15. O português foi sempre defendido pelo treinador, que até chegou a dizer a determinada altura que não precisava de mais um avançado. Mas entretanto mudou de ideias...

É precisamente para acabar com esta malapata que Gyökeres chega a Alvalade, ele que nas últimas duas temporadas, ao serviço do Coventry, da II liga inglesa, apresentou números dignos de um ponta de lança. Na época passada apontou 22 golos em 50 jogos, contribuindo ainda com 12 assistências. E na anterior fez 18 em 47 desafios, somando ainda cinco assistências.

O jogador está assim às ordens de Rúben Amorim, e poderá ser visto em ação já no dia 19, num jogo frente ao Genk, da Bélgica, integrado no estágio que a equipa leonina vai realizar no sul do país a partir de sábado.

Lamptey volta ao radar

Fechado o dossiê avançado, o Sporting ainda está no mercado à procura de um defesa direito e de um médio. Em relação ao lateral, depois de gorada a transferência do espanhol José Ángel Carmona, a SAD leonina voltou a virar-se para um namoro antigo.

De acordo com a imprensa ganesa, os leões voltaram à carga por Tariq Lamptey, jogador ganês do Brighton que já tinha estado no radar do clube no mercado de janeiro, quando Pedro Porro saiu para o Tottenham. Na altura, porém, a opção acabou por recair no empréstimo de Bellerín junto do Bétis, de Espanha.

Ainda de acordo com as notícias difundidas no Gana, o Sporting vai avançar com uma proposta entre os oito e os dez milhões de euros pelo defesa de 22 anos. Lamptey, que é internacional pelo seu país, participou em 26 jogos do Brighton na temporada passada, marcando um golo e feito uma assistência.

