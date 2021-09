Sp. Braga perde na Sérvia

A derrota na Sérvia (2-1) confirma o mau momento do Sp.Braga. Frente ao Estrela Vermelha, na primeira jornada do Grupo F da Liga Europa em futebol, em Belgrado, os minhotos sentiram muitas dificuldades em ombrear com os sérvios.

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 75 minutos, por Milan Rodic, mas teve resposta imediata dos arsenalistas que empataram na jogada seguinte (76"), por Galeno. O golo do triunfo sérvio foi conseguido na marca dos 11 metros, por Aleksandar Katai.

No final, Carlos Carvalhal leu assim o jogo: "A equipa deu uma demonstração de grande capacidade, frente a um adversário difícil, um ambiente nada fácil. Os jogadores tiveram uma reação de categoria. Pecámos na finalização.Não temos concretizado, mas isso vai mudar. Isso voltou a penalizar-nos muito."

No outro encontro do grupo F, os dinamarqueses do Midtjylland, próximo adversário do Sp. Braga, empataram (1-1) na receção aos búlgaros do Ludogorets.