Sp. Braga perde na Moldávia e fica com a Europa em risco

O Sporting de Braga comprometeu esta quinta-feira o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa ao ser derrotado, na Moldávia, pelo Sheriff, por 2-0.

Naquele que foi o 100.º golo de Carlos Carvalhal no comando técnico dos bracarenses, Ricardo Horta perdeu a primeira grande oportunidade quando se isolou aos 28 minutos, após passe de Al Musrati, mas o desvio foi parado pelo guarda-redes Athanasiadis.

O Sheriff, equipa que causou sensação na Liga dos Campeões depois de ter vencido o Real Madrid, deu o primeiro sinal de que estava ali para continuar uma inédita caminhada na Europa quando Yansane viu um golo ser-lhe anulado por fora-de-jogo. Só que logo a seguir, os moldavos marcaram mesmo. Após indicação do VAR, o árbitro mandou marcar penálti depois de a bola ter batido no braço do médio Castro. O luxemburguês Sebastien Thill não perdoou e colocou a equipa da casa em vantagem já perto do intervalo, quando estavam decorridos 43 minutos.

Para a segunda parte, Carlos Carvalhal lançou André Horta, Francisco Moura e Abel Ruiz para os lugares de André Castro, Rodrigo Gomes e Vítor Oliveira. Era o sinal que o Sp. Braga pretendia, mas na verdade foi o Sheriff a ser mais perigoso, com o maliano Adama Traoré a falhar o alvo por pouco à passagem dos 60 minutos.

Os bracarenses responderam de imediato, mas Abel Ruiz mostrou-se desastrado na hora do remate e aos 75 minutos foi Moura a cabecear para uma defesa difícil de Athanasiadis. O pior estava ainda para vir aos 83 minutos, quando o defesa Bruno Rodrigues dominou a bola no peito e escorregou, permitindo a Adama Traoré ficar com a bola e correr sozinho para a baliza, batendo o guarda-redes Matheus para o 2-0. Como um azar nunca vem só, logo a seguir o jovem Roger Fernandes (16 anos) lesionou-se e deixou o relvado de maca.

O Sp. Braga ainda tentou minimizar os estragos, mas na única verdadeira hipótese de visar a baliza do Sheriff, Ricardo Horta rematou para as mãos do guarda-redes.

Com este resultado, os minhotos estão obrigados a vencer na próxima semana, em casa, por três golos de diferença se quiserem garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa.