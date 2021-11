Sp. Braga perde, mas depende só de si para se apurar

Noite de gala com Pote de milhões vale apuramento ao Sporting

O Sp. Braga perdeu com o Midtjylland, por 3-2, e adiou a posibilidade de se apurar já hoje para a próxima fase da Liga Europa. Na última jornada da fase de grupos, os bracarenses recebem o líder Estrela Vermelha. Apesar da derrota o Sp. Braga só depende de si para garantir a qualificação e o 1.º lugar do grupo F na receção aos sérvios no dia 9 de dezembro.

Esta quinta-feira, num jogo com cinco golos, os guerreiros tiveram sempre de ir atrás do prejuízo. Sviatchenko adiantou os dinamarqueses logo aos 2 minutos e Ricardo Horta empatou aos 43". Isaksen voltou a dar vantagem ao Midtjylland aos 48" e Galeno empatou aos 84". O vencedor do encontro foi decidido numa grande penalidade transformada por Evandro, que assim lançou o Midtjylland na corrida ao apuramento.

O Estrela Vermelha lidera com 10 pontos, seguido de Sp. Braga, com 9, e Midtjylland, com 8.