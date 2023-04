Sp. Braga e V. Guimarães castigados com um jogo à porta fechada

O Conselho Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu castigar o Sporting de Braga e o V. Guimarães com um jogo à porta fechada na sequência dos confrontos registados entre jogadores e elementos das equipas técnicas dos dois clubes no final do jogo da 22.ª jornada da I Liga, realizado a 27 de fevereiro no Estádio D. Afonso Henriques, que terminou com a vitória da equipa da casa por 2-1.

Os incidentes registaram-se já no túnel de acesso aos balneários, sendo que os vimaranenses foram ainda condenados ao pagamento de uma multa de 8920 euros, enquanto os bracarenses vão ter de pagar 10 840 euros.

O Sporting de Braga foi ainda multado em 3898 euros devido a uma agressão de um adepto a um repórter fotográfico da Global Imagens, empresa do Global Media Group, detentora do DN. O incidente registou-se no final de um jogo com o Arouca, no Estádio Municipal de Braga, no dia 19 de fevereiro, quando o repórter foi agredido com uma cabeçada por um adepto bracarense num elevador do recinto.

De acordo com o comunicado do CD, o Sp. Braga apresentou na sua defesa "a confissão integral e sem reservas" do sucedido.