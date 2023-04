Sp. Braga com fome de Champions goleia Estoril

O Sporting de Braga venceu este sábado o Estoril Praia, por 4-1, na 27.ª jornada da I Liga de futebol, num jogo em que demonstrou superioridade quase absoluta e em que Pizzi e Joe Mendes se estrearam a marcar.

É a quarta vitória do Sporting de Braga nas últimas cinco jornadas (mais um empate), o que lhe permite continuar a perseguir o segundo classificado, o FC Porto, e aumentar a distância para oito pontos, à condição, do quarto, o Sporting, que joga, no domingo, com o Casa Pia.

Já o Estoril Praia somou a sétima derrota das últimas oito rondas e marca passo na cauda da tabela, beneficiando apenas das derrotas dos três últimos classificados.

Num jogo em que ainda enviou duas bolas aos 'ferros' e desperdiçou outras oportunidades, o Sporting de Braga, por Abel Ruiz, inaugurou o marcador aos 17 minutos, Carlos Eduardo empatou para o Estoril Praia com um grande golo no início da segunda parte (48), mas Pizzi, também com um tento de belo efeito, voltou a dar vantagem aos minhotos (70).

Iuri Medeiros, de penálti, fez o terceiro (82) e Joe Mendes, com outro excelente golo, fechou as contas (90+4).

A primeira grande ocasião de golo pertenceu à equipa da casa, com Bruma a rematar de primeira, após assistência de Iuri Medeiros da direita, que obrigou Dani Figueiras a aplicar-se (08).

A resposta dos visitantes surgiu pouco depois, com Francisco Geraldes a rematar já dentro da área para defesa apertada de Matheus (14).

No mesmo minuto, na sequência de uma grande jogada coletiva, Iuri Medeiros rematou ao poste -- no seguimento da jogada, Abel Ruiz chegou a introduzir a bola na baliza contrária, mas o golo foi invalidado por fora-de-jogo do internacional espanhol.

Pouco depois, contudo, Abel Ruiz marcou mesmo desviando o cruzamento da esquerda de Bruma (17) -- sexto golo do avançado no campeonato, décimo no total da época.

O ritmo decaiu depois um pouco, mas quase sempre com sinal mais dos minhotos e com o Estoril Praia a sair para o ataque com poucos homens -- só visou a baliza 'arsenalista' num remate de muito longe de Ndiaye que Matheus defendeu com segurança (43).

A segunda parte abre praticamente com o golo do Estoril Praia -- e que golo -- concluindo uma grande jogada coletiva desde o seu meio-campo.

Carlos Eduardo, sobre a esquerda, aproveitando também o mau posicionamento da defesa bracarense, tirou dois adversários do caminho e rematou cruzado ao ângulo mais distante (48).

Artur Jorge e Ricardo Soares mexeram pela primeira vez ao mesmo tempo, o primeiro refrescando o meio-campo com Pizzi, que seria decisivo no segundo e terceiro golos dos da casa, e o segundo o ataque com Cassiano.

Os bracarenses aumentaram de rotação e, aos 64 minutos, estiveram perto de marcar, mas Abel Ruiz atirou ao poste depois de mais uma assistência de Iuri Medeiros.

O segundo golo surgiu pouco depois, com Pizzi a entrar de rompante após grande cruzamento de Victor Gómez da direita e a rematar de primeira, sem deixar a bola cair (70) -- estreia a marcar esta temporada do internacional português que chegou em janeiro a Braga.

Já o terceiro golo, que 'matou' qualquer veleidade de reação do Estoril Praia, chegou de grande penalidade, por Iuri Medeiros (nove golos no campeonato), punindo uma falta de Ndiaye sobre Pizzi.

O Sporting de Braga esteve muito perto do quarto golo por Álvaro Djaló - Dani Figueiras 'encheu' a baliza (90+1) -, mas seria outro reforço de inverno, o lateral sueco Joe Mendes, a marcar, após uma bela arrancada e um remate fulgurante (90+4).