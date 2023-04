Sousa e Thiem eliminados nos quartos de final de pares

O português João Sousa e o austríaco Dominic Thiem foram esta quinta-feira eliminados nos quartos-de-final do torneio de pares do Estoril Open em ténis, ao perderem com o equatoriano Gonzalo Escobar e o francês Fabien Reboul.

Frente aos terceiros cabeças de série do torneio português, especialistas em pares, Sousa e Thiem perderam por 6-3 e 6-2, em 59 minutos.

Ainda em prova em pares estão Francisco Cabral e Nuno Borges, campeões em 2022, que vão o defrontar o neerlandês Robin Haase e o austríaco Philipp Oswald na sexta-feira, sendo que Thiem está apurado para os quartos de final de singulares.