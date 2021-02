Solidariedade no Campeonato de Portugal. Amora levou almoço ao Olhanense

As restrições resultantes do Estado de Emergência, devido à pandemia da covid-19, estão a causar alguns desafios aos clubes do Campeonato de Portugal... como por exemplo, onde almoçar ou jantar em dias de jogos, com a restauração fechada?

Este domingo o Olhanense deparou-se com esse problema. A equipa algarvia tinha jogo marcado com o Vit. Setúbal às 15.00 (2-2) e sabia que tinha três horas de caminho desde Olhão até Setúbal e que tinha de fazer uma refeição pelo menos a meio caminho, para que os jogadores se alimentassem convenientemente e pudessem ainda fazer a digestão até à hora do jogo.

Depois de ligar para vários restaurantes na região alentejana e de não ter encontrado nenhum disponível para servir um catering à equipa, o líder da SAD, Luís Torres, recorreu ao Amora, clube com quem tem boas relações, no sentido de saber se haveria uma solução para o problema.

O clube da zona do Seixal entrou em contacto com a empresa de catering Lovely Dynasty, que habitualmente serve o Amora, para saber se havia possibilidade de fazer uma refeição para um plantel inteiro. Mas havia um outro problema. Como a restauração só pode funcionar em regime de take-away, a empresa não podia ir servir o almoço aos jogadores e equipa técnica do Olhanense liderada por Edgar Davis. Foi então que o dirigente Mauro Almeida do Amora se disponibilizou para levar a comida a Alcácer do Sal, que fica a cerca de 60 km da Amora.

Foi na estação de serviço daquela região alentejana que o repasto aconteceu. Sopa, massa com carne e legumes e fruta de sobremesa. O Olhanense fez questão de mostrar o momento nas redes sociais, agradecendo o gesto do Amora. "Almoço em modo confinamento. As dificuldades tornam-nos mais fortes e, é na adversidade que se vêem os verdadeiros campeões. Agradecemos, desde já, ao Amora FC SAD por nos ter disponibilizado o seu serviço de Catering para que pudéssemos almoçar. O espírito desportivo é este: adversários em campo, amigos fora dele! Somos SC Olhanense", pode ler-se no Facebook dos algarvios.