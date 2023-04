Sob pressão máxima só o capitão teve cabeça para evitar tremideiras

A mini-revolução de Roger Schmidt foi bem sucedida graças ao seu capitão. Nicolás Otamendi marcou o único golo, no jogo deste domingo, que permitiu ao Benfica vencer o Estoril (1-0) e regressar aos triunfos, após quatro jogos sem vencer.

O capitão dos encarnados assumiu o papel principal num jogo de pressão máxima, permitindo à equipa repor os quatro pontos de vantagem na tabela classificativa para o rival FC Porto... que curiosamente anunciou hoje a renovação do capitão Pepe. E porque é nos momentos de maior dificuldade que aparecem os grandes líderes, o defesa central argentino mostrou de que é feito um campeão do Mundo.

Schmidt viu os dragões e os guerreiros do Minho aproximarem-se na 29.ª jornada da I Liga e fez uma mini-revolução na equipa para agitar o balneário, mas não convenceu na totalidade, tendo em conta a intranquilidade em alguns momentos, apesar das fragilidades do Estoril.

David Neres e João Neves entraram no onze e levaram novas ideias ao ataque benfiquista, mas numa tarde de desperdício de oportunidades de golo foi preciso o capitão resolver, perante mais um jogo não de Rafa e Gonçalo Ramos e mais um penálti falhado de João Mário. Um lance que, curiosamente, foi validado pelo VAR, ferramenta que nem devia existir no futebol, segundo o treinador alemão.

Perante o falhanço do médio na marca dos 11 metros (o terceiro da época na I Liga), que levou os mais de 60 mil adeptos presentes no lotado Estádio da Luz ao desespero, Otamendi teve cabeça para fazer o 1-0 aos 44 minutos e mandar a equipa descansar em vantagem no marcador.

A vantagem mínima não dava para o Benfica descansar, mesmo com o Estoril - a defender com uma linha de cinco - sem conseguir mostrar o futebol ofensivo. Os canarinhos atrapalharam como puderam, mas não mostraram grandes argumentos para vencer ou chegar com perigo à baliza de Vlachodimos, um mero espetador. E se nos primeiros 45 minutos a equipa de Ricardo Soares só fez um esboço de remate, no segundo tempo nem isso, terminando o encontro sem qualquer remate enquadrado com a baliza.

Desde o início que a história dos duelos estava contra os aflitos do Estoril, que somaram a 53.ª derrota seguida com os da Luz, onde não vencem há mais de 70 anos (1950-51).

Golo anulado e bola no poste

Schmidt tentou sentenciar a partida (e quiçá moralizar a equipa e o banco para a reta final do campeonato) com as entradas de Musa e Florentino (suplente, por opção do técnico). O avançado croata ainda meteu a bola na baliza, após um grande trabalho individual, mas o lance foi invalidado por fora de jogo de Aursnes (jogou a lateral direito) no início da jogada.

Parecia cada vez mais evidente que os minutos finais seriam de grande stress para as águias. Ainda mais quando João Mário desperdiçou mais uma oportunidade clara de golo. A bola bateu caprichosamente no poste e assim o golo de Otamendi valeu três preciosos pontos a cinco jornadas do fim, colocando um ponto final no ciclo negro, com três derrotas e um empate.

Ricardo Soares deu os parabéns ao Benfica pela vitória justa, mas faltou explicar a incapacidade de explorar a intranquilidade contrária. E se no final da primeira volta o cenário da luta pela manutenção estava longe do pensamento da equipa então treinada por Nélson Veríssimo, agora é uma realidade, com apenas dois pontos conquistados na segunda volta e o 15.º lugar - três pontos acima do lugar que obriga a jogar o playoff de manutenção/despromoção.

