Simone Biles com regresso eletrizante

Foi um regresso triunfante após 732 dias de ausência! Simone Biles voltou a competir depois de um hiato de dois anos, dominando o US Classic, na madrugada de sábado. Na primeira competição desde que fez um pausa, "em nome da saúde mental", após os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 (que se realizaram em 2021), a tetracampeã olímpica e 19 vezes campeã mundial teve um desempenho eletrizante perante uma multidão que lotou o NOW Arena de Hoffman Estates, em Chicago, mesmo sem ter a certeza de que ela iria competir.

"Esta noite correu muito bem. Tudo se encaixou. Sinto-me muito bem a nível físico e mental. Ainda acho que há algumas coisas para trabalhar na minha rotina, mas, para primeira prova, eu diria que correu muito bem. Estou muito surpreendida. Estou muito feliz agora que regressei", confessou a ginasta.

Era a última oportunidade para se apurar para os campeonatos nacionais dos EUA, que se realizam daqui a três semanas em San Jose, Califórnia, e que a pdoem catapultar para o mundial de Antuérpia, em outubro. Biles já tinha usado o US Classic para promover o regresso à competição em 2018, após a longa pausa que fez após o estrelado repentino com as conquistas do Rio2016. E voltou a ser a prova de eleição agora para novo regresso.

E embora Biles não tenha anunciado se vai tentar apurar-se para Paris 2024, o excelente espetáculo que proporcionou no regresso pode ser um primeiro passo nessa direção. "O objetivo principal era este e depois os campeonatos e depois disso vamos olhar para os mundiais e depois veremos. Até agora está indo na direção certa, mas ainda tenho que trabalhar em mim mesmo. Ainda vou fazer minha terapia. Vou me colocar em primeiro lugar", disse a atleta mais medalhada da história da ginástica, que tem 26 anos.

Ela começou nas barras assimétricas.

Segiu-se a trave de equilíbrio.

E depois os exercícios do solo.

Simone Biles terminou com uma performance épica, voando alto e aterrando de forma quase exemplar e uma pontuação brilhante: 59 100. Leanne Wong, 19, terminou em segundo, cinco pontos atrás com 54,100, com Joscelyn Roberson, de 17 anos, em terceiro com 54,050.

"Eu sempre sempre soube que voltaria. Desta vez estou a fazer isto por mim. Eu trabalhei muito em mim mesmo e acredito um pouco mais em mim mesmo. É só voltar aqui e começar os primeiros passos novamente", disse a ginasta sem colocar pressão a si mesma.