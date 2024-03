Benfica e FC Porto podem sonhar, Sp. Braga com missão (quase) impossível

A Real Sociedad apresenta-se como um adversário complicado, mas que começou a Liga espanhola com três empates, depois de na época passada ter sido quarta classificada. No plantel da equipa de San Sebastián, destaca-se a contratação do internacional português André Silva, que se junta a uma equipa que tem no médio Mikel Merino e nos atacantes Mikel Oyarzabal como principais referências, mas que contam com o nigeriano Umar Sadiq e no japonês Kubo jogadores de extrema importância para o treinador Imanol Alguacil.