"Shakhtar tenta honrar a luta e o momento difícil da Ucrânia"

Ainda sobre as constantes adaptações de jogadores, o técnico portista lembrou um dado curioso. "Nestes seis anos estreámos cerca de 40 jogadores na Champions. Olhando para 2004 e 2011, bons anos do FC Porto na Europa, havia uma espinha dorsal. Não estou aqui a falar de questões de mercado. Mas todos os dias há um recomeçar constante. Acho que este sétimo ano é como os casamentos. Há a crise do sétimo ano, como costumam dizer, mas parece que há muita gente a tentar criar confusão e instabilidade", atirou, garantindo que vai sentir esta Liga dos Campeões "como se fosse a primeira vez".

E fez depois uma confissão sobre o capitão Pepe: "Chegámos do jogo do Estrela depois das duas da manhã. Houve um jogador de 40 anos que foi para o Olival descansar, à espera do próximo treino, mesmo com família em casa. Era o que menos precisava."