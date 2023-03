Sergio Perez vence na Arábia Saudita e Red Bull faz dobradinha

O mexicano Sergio Perez (Red Bull) venceu este domingo o GP da Arábia Saudita, em Jeddah. O seu colega de equipa, o campeão do Mundo, Max Verstappen, foi segundo. Fernando Alonso (Aston Martin) acabou em terceiro.

No entanto, uma penalização acabou por tirar o piloto espanhol do degrau mais baixo do pódio. Isto porque, durante a corrida, Fernando Alonso foi penalizado por ter partido com o carro numa posição incorreta. Isso obrigou-o a perder cinco segundos na paragem nas boxes.

E foi precisamente a cumprir essa penalização que o espanhol acabou a ser penalizado novamente, já depois do final da corrida. Dizem as regras que, quando um piloto é penalizado, a equipa tem de estar cinco segundos sem mexer no carro. Contudo, aquando da paragem nas boxes, um dos mecânicos da equipa acabou por tocar com um macaco elevatório numa das rodas... e isso fez com que o piloto perdesse 10 segundos ao seu tempo final.

Tendo largado da pole position, o piloto mexicano de 33 anos dominou praticamente durante toda a corrida, com Fernando Alonso (que saiu de segundo) a não representar uma ameaça real ao domínio dos Red Bull.

Com este resultado, a equipa austríaca venceu as duas primeiras corridas do campeonato e confirma aquilo que muitos receavam antes do arranque da época: um domínio absoluto.

Na primeira corrida, há dois fins de semana, a Red Bull também venceu. Aí, foi Verstappen a ser primeiro e Perez segundo.

Com este resultado, Max Verstappen é primeiro no campeonato, com 44 pontos - mais um do que Perez, que é segundo.