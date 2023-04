Sergio Pérez vence corrida sprint do GP do Azerbaijão de Fórmula 1

O piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) venceu este sábado a primeira corrida sprint da temporada do Mundial de Fórmula 1, no Grande Prémio do Azerbaijão, quarta prova do ano.

Pérez cortou a meta com o tempo de 33.17,667 minutos, deixando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), autor da 'pole position', no segundo lugar, a 4,463 segundos. O campeão mundial e líder do campeonato, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), foi o terceiro, a 5,065 segundos.

Verstappen fez toda a prova com a lateral esquerda do seu Red Bull danificada desde a segunda curva devido a um toque do britânico George Russell (Mercedes), que arrancou melhor e conquistou o terceiro lugar ainda na primeira volta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contudo, o japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) bateu no muro, perdeu o pneu direito traseiro e obrigou à entrada do 'safety car' em pista.

O recomeço de corrida foi feito com os carros em andamento e, aí, Verstappen foi mais lesto, colocou-se por dentro na primeira curva à esquerda e recuperou a terceira posição, apesar do buraco na carroçaria afetar a velocidade de ponta.

"Não percebo porque têm de correr tanto risco na primeira volta. Não faz sentido. Mas ainda fomos terceiros e somámos pontos importantes", enfatizou Verstappen, que aproveitou a paragem em parque fechado para se dirigir a Russell, dizendo-lhe que tem de deixar espaço nas manobras.

O britânico respondeu que tinha os pneus frios e que, por isso, não tinha aderência, o que terá motivado o toque entre os dois.

Verstappen ainda ameaçou fazer o mesmo da próxima vez que se encontrassem em pista.

Charles Leclerc também acabou superado por Sergio Pérez, que venceu uma corrida sprint pela primeira vez na carreira.

Com estes resultados, Max Verstappen manteve a liderança do campeonato, com 75 pontos, mas agora com apenas 13 de vantagem sobre Pérez.

A corrida principal, com 51 voltas, realiza-se no domingo.