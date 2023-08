Sérgio Conceição vai estar no banco no clássico com o Benfica

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, vai estar no banco no jogo da Supertaça frente ao Benfica, marcado para esta quarta-feira, em Aveiro, às 20:45

Conceição tinha sido suspenso por 30 dias devido a incidentes na receção ao Casa Pia, um castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Foi, no entanto, apresentado um recurso e o técnico dos dragões pode estar no banco dos azuis e brancos no jogo entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal, uma vez que a providência cautelar apresentada foi aceite.

O treinador dos dragões foi também condenado a pagar uma multa no valor de 10 200 euros pelos mesmos incidentes no jogo da temporada anterior com o Casa Pia.

Caso a providência cautelar não fosse aceite, Sérgio Conceição não iria estar no banco no jogo do clássico nem no início do campeonato.