Sérgio Conceição pede FC Porto regular dentro e fora de casa

O FC Porto tem de alastrar a consistência demonstrada em casa aos jogos disputados como visitante na I Liga de futebol, advertiu esta sexta-feira o treinador Sérgio Conceição, na véspera do duelo em Guimarães, da 17.ª jornada.

"Ainda hoje, antes do treino, frisei isso numa pequena conversa com eles [os jogadores]. Dos próximos quatro jogos, três são fora. Se queremos um espírito muito competitivo a todos os níveis, temos de encarar os jogos fora como [fazemos] em casa, da forma como o sempre fizemos nestes anos. Houve alguma ineficácia a nível ofensivo fora, mas temos sido um pouco mais eficazes em casa", analisou o técnico, em conferência de imprensa.

O FC Porto chega à última jornada da primeira volta com 12 pontos perdidos - nove dos quais nos estádios de Rio Ave (derrota), Estoril Praia (empate), Santa Clara (empate) e Casa Pia (empate) - contra os 11 desperdiçados durante toda a edição passada, quando foi campeão nacional com um recorde de 91 pontos.

"Houve talvez um duelo de que não gostei tanto nesse espírito competitivo que temos de ter, que foi com o Santa Clara. Acho que estivemos bem nos outros. Mesmo no jogo que perdemos em Vila do Conde [derrota por 1-3 frente ao Rio Ave], a primeira parte não foi boa, mas, na segunda, criámos oportunidades suficientes para ganhar. É uma conversa que temos tido internamente, porque necessitamos de dar uma resposta positiva", notou.

Depois do 'nulo' (0-0) no terreno do Casa Pia, o conjunto de Sérgio Conceição goleou na receção ao Famalicão (4-1) e voltou aos êxitos na prova, capitalizando o empate entre o líder Benfica e o Sporting, no dérbi lisboeta (2-2) da 16.ª ronda, para se acercar do topo.

"Estamos habituados aos jogos com pressão e às dificuldades que temos de ultrapassar. Defendemos as cores de um clube em que essa pressão existe sempre. Se não existir cá dentro, eu faço o favor de a criar. Não podemos olhar para o jogo de amanhã [sábado] e pensar que é positivo um resultado que não seja a vitória. Queremos muito ganhar, pois estamos atrás de duas equipas e queremos acabar o campeonato em primeiro", apelou.

Os 'dragões' reduziram para cinco pontos a distância face ao Benfica e ficaram com sete de avanço sobre o Sporting, quarto colocado, permanecendo a um do Sporting de Braga, que conservou a vice-liderança com uma vitória tangencial na receção ao Boavista (1-0).

"Não tem de servir de exemplo [o empate com o Casa Pia]. Os jogos servem para que a equipa evolua e aprenda com algumas coisas que fez ou não fez. Temos trabalhado em cima disso. A semana de trabalho foi boa, tal como foram as outras. Depois, queremos passar para o jogo aquilo que trabalhamos diariamente. Merecíamos ter ganho contra o Casa Pia. Se tivermos essa atitude e brilho no olhar amanhã [sábado], as coisas acabam por nos correr bem com maior ou menor dificuldade. São três pontos decisivos", definiu.

Sérgio Conceição lembrou a palestra "muito interessante" dada esta semana pelo defesa Pepe aos capitães dos escalões de formação do FC Porto para prosseguir com os alertas ao plantel principal dos 'azuis e brancos', que está numa série de 14 partidas sem derrotas.

"O que ele quis dizer, e nesse sentido também lido mal com a vitória, é que pode existir algum relaxamento depois de uma vitória. É esse momento em que temos de estar mais alerta. Se ganhámos um jogo, fizemos mais coisas bem do que mal feitas, mas é preciso dar continuidade. É nos melhores momentos que normalmente nos distraímos um pouco, mas não podemos, porque depois custa-nos pontos e pontos podem custar o campeonato. Temos tido algumas desatenções que não são normais, nomeadamente fora", finalizou.

O FC Porto, terceiro classificado, com 36 pontos, a cinco do líder Benfica e a um do 'vice' Sporting de Braga, visita o Vitória de Guimarães, sexto, com 24, no sábado, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em jogo da 17.ª jornada, última da primeira volta da I Liga, que será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

Sérgio Conceição reage com trabalho à ausência de reforços

O FC Porto molda-se pelo trabalho na luta pela revalidação do título de campeão nacional de futebol, frisou esta sexta-feira o treinador Sérgio Conceição, face à ausência de reforços na reabertura do mercado de transferências.

"Se é pedido um milagre? Não, é pedido sempre trabalho. As pessoas do FC Porto estão habituadas a que haja trabalho, dedicação e ambição. No fundo, é aquilo que temos tido nos grupos que orientei durante estes cinco anos e meio. É preciso muitíssimo trabalho para ganhar o campeonato. O mais importante é o que fazemos aqui diariamente, porque se traduz nos resultados que queremos", admitiu o técnico, em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição falava na véspera da visita ao Vitória de Guimarães, da 17.ª jornada da I Liga, encarando no final da primeira volta uma "saída historicamente difícil", da qual os 'dragões' saíram vitoriosos pela margem mínima nas últimas três temporadas.

"Temos sentido mais dificuldades nos jogos fora do que em casa. Não estando numa boa fase em termos de resultados, o Vitória de Guimarães é uma equipa bem treinada e tem princípios interessantes. Ausência de Anderson Silva? Jogará outro atleta com qualidade, porque têm várias soluções na frente. Cabe-nos não olhar para um jogador, mas para a dinâmica da equipa e perceber aquilo que temos de fazer para ganhar o jogo", apontou.

Os minhotos atravessam a pior sequência da época, ao averbarem quatro empates e três derrotas em todas as provas, apesar de terem sido a primeira equipa a nível nacional a travar o líder Benfica (0-0), na oitava ronda do campeonato, em 1 de outubro de 2022.

"Tive o prazer de trabalhar no Vitória de Guimarães e sei da paixão dos adeptos. Nesse sentido, não é um clube fácil para a equipa técnica e para os jogadores. Isso faz com que o Vitória tenha a tal mística, como a temos no FC Porto, de gente muito apaixonada pelo clube. Tudo o que passa à volta não deve interferir no trabalho positivo que o [treinador] Moreno [Teixeira] está a fazer. É preciso dar tempo a essa juventude e à equipa técnica", apelou Sérgio Conceição, lembrando a 'queda' dos vimaranenses da Taça de Portugal.

Em 11 de janeiro, num embate dos oitavos de final da prova 'rainha', o Sporting de Braga marcou três golos entre os 80 e os 85 minutos para estabelecer a reviravolta na receção ao rival Vitória de Guimarães (3-2), que até tinha chegado ao intervalo a vencer por 2-0.

"Se fazem o 3-0 em Braga, contra a equipa que está a fazer um campeonato fantástico e que tem superado algumas expectativas... Vi um Vitória de Guimarães bem organizado e muito perigoso nas saídas para o ataque. Acabaram por perder e li no dia seguinte que a equipa foi recebida num ambiente difícil. Não merecia nada [disso], porque fez um jogo extraordinário. É verdade que poderemos apontar alguns erros nos últimos 10 minutos, mas o essencial está lá: qualidade individual, coletiva e da equipa técnica", considerou.

O FC Porto perdeu pela última vez em Guimarães para o campeonato em 2015/16 (1-0), quando um golo solitário de Bouba Saré, do Burkina Faso, conferiu três pontos à formação então orientada por Sérgio Conceição, que contava no plantel com o defesa Moreno Teixeira.

"Era um jogador importante no balneário, muito sério na forma de trabalhar e competitivo. Quando digo competitivo, era até com ele próprio. Revejo-me nesse estado de espírito. A nível de treinador, conheço-o pelo que tem feito este ano, mas não tenho conhecimento profundo. Sei que está a dar os passos certos, porque vejo trabalho na equipa", indicou.

Com Francisco Meixedo, o nigeriano Zaidu e o brasileiro Evanilson ainda integrados no boletim clínico, Sérgio Conceição corroborou sobre se o momento do também brasileiro Pepê estava associado a uma subida de forma do compatriota Galeno e de João Mário.

"O Pepê não está a jogar neste momento, mas é um titular do FC Porto, assim como são todos os outros [jogadores]. Não tenho dúvida de que, iniciando como titular ou entrando durante a partida, é sempre extremamente importante para nós. Já tive oportunidade de dizer que também é um dos jogadores mais talentosos com quem já trabalhei", concluiu.