Sérgio Conceição passa a ser representado por Jorge Mendes

Dias depois de renovar com o FC Porto até junho de 2024, Sérgio Conceição mudou de empresário. O treinador portista é agora agenciado por Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo e José Mourinho, entre muitos outros. Até agora era Luciano D'Onofrio que travava da vida profissional do técnico. Foi ele aliás que negociou a renovação de Sérgio.

A decisão antecipa o desejo de uma carreira internacional ao mais alto nível. Apesar de ter renovado com os dragões o técnico ambiciona orientar um grande clube europeu e com presença na Champions.

A mudança para a Gestifute já era esperada, depois de há duas semanas o presidente do Nápoles ter revelado que falou com Jorge Mendes sobre a possibilidade dele treinar o Nápoles. Nessa altura Sérgio Conceição já teria decidido que iria permanecer no FC Porto, como veio a acontecer.

