Sérgio Conceição: "O Benfica trouxe grandíssimos jogadores do futebol mundial"

Sérgio Conceição destacou os "grandíssimos jogadores do futebol mundial" que o Benfica contratou para a nova época. Ainda assim, para o jogo desta quarta-feira (20.45, RTP1) em Aveiro, não se mostra impressionado com o poderio do adversário, repetindo por diversas vezes que o seu FC Porto tem "50% de probabilidades de ganhar mais um título", que no caso seria a 24.ª Supertaça do palmarés do clube.

"Vamos fazer o que pudermos para levarmos de vencido o rival", disse, explicando que a sua equipa "vai focar-se primeiro no que pode e deve fazer" e "depois olhar para as capacidades e fragilidades do adversário". "É a partir daí que elaboramos o plano de jogo e os jogadores terão de dar o máximo nas suas tarefas para que o coletivo seja forte", assumiu.

"Cabe-nos levar o jogo para um sítio confortável", avisou, recusando a ideia que a superioridade histórica dos dragões em relação aos encarnados nesta prova tenha algum tipo de peso. "Não entro nesses jogos psicológicos. O receio não existe. Temos sido superiores porque trabalhamos muito e somos muito dedicados, mas continuamos a ter uma ambição muito grande", sublinhou, mostrando-se convicto de que a partida desta noite em Aveiro será "muito competitiva e difícil", diante de "um rival com grandíssima capacidade e qualidade" e que é "campeão nacional". "Defrontam-se os clubes portugueses com mais títulos nacionais e internacionais, como tal espero que seja um grande jogo e que ganhe o FC Porto", sublinhou, garantindo que este é "um dos clássicos mais vividos do mundo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em relação ao mercado das duas equipas até ao momento, Sérgio Conceição referiu que "a permanência de praticamente todo o plantel, é uma mais-valia" para os dragões, lembrando que isso "também custa dinheiro ao clube", razão pela qual disse "tirar o chapéu ao esforço que, por vezes, não é visível". "As pessoas pensam que só chegando reforços ficam mais felizes, mas a minha felicidade às vezes tem a ver com a permanência de alguns jogadores, e há que realçar o esforço do nosso presidente, das conversas diárias que tem comigo. A continuidade é sempre benéfica, pois existem rotinas e o ambiente do balneário", frisou ao mesmo tempo que revelou que o médio espanhol Nico González "está no período de adaptação", pelo que "tem o seu tempo de sofrimento para depois estar disponível". Ainda assim, está "disponível" para o jogo, mostrando-se confiante que a sua adaptação "será mais fácil do que relativamente a um jogador que venha da América do Sul".

Se o ex-jogador do Barcelona vai estar disponível para o clássico, mais dúvidas parece ter o treinador do FC Porto quanto à recuperação do guarda-redes Diogo Costa e do lateral João Mário, que esta terça-feira fizeram treino condicionado, embora mantenha o otimismo. "A evolução tem sido positiva e espero contar com eles. Não é 100% seguro, mas há um forte sentimento de que vou contar com eles", revelou.

Questionado sobre o facto de o Benfica estar a ser apontado o grande favorito para a conquista da I liga, Sérgio Conceição não perdeu a oportunidade de deixar alguns recados: "Se olharmos para os jornais, não somos nada favoritos e vamos acabar o campeonato em quarto lugar." Já em relação ao facto de ter sido levantado o castigo e poder estar no banco no clássico da Supertaça, o técnico foi evasivo: "Felizmente vou estar no banco. Todos gostamos destes momentos, em palcos onde se disputam títulos."