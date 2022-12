Sérgio Conceição está encantado com a seleção nacional

A goleada de Portugal face à Suíça (6-1), na terça-feira, que valeu o acesso aos quartos-de-final do Mundial 2022 de futebol, deixou maravilhado Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.

"Foi uma boa demonstração do talento individual, mas, sobretudo, de uma equipa que foi bastante solidária, muito presente e a perceber muito bem aquilo que o jogo necessitava. Isso encantou-me. Como treinador, olhar para a ocupação de espaço do João Félix, do Bernardo Silva, do Bruno Fernandes... Olhamos para Otávio, Pepe e Diogo Costa e estamos a ver ali três pilares que dão um equilíbrio fantástico à seleção", notou o técnico.

O treinador falava na conferência de imprensa de antevisão da visita dos campeões nacionais ao Desportivo de Chaves, na quinta-feira, da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga.

No Estádio Lusail, palco da final do Mundial 2022, que decorre no Qatar, Portugal bateu a Suíça, com um hat-trick de Gonçalo Ramos, para lograr desde já a terceira presença de sempre no top 8 do principal torneio de seleções, na linha das edições de 1966 e 2006.

"Dou os meus parabéns ao Fernando Santos e a todo o grupo de trabalho pela excelente exibição. Agora, não está nada conseguido e é pensar no próximo jogo. O selecionador saberá melhor do que eu, pois conhece os atletas que lá estão, aquilo que esta seleção precisa. Talento penso que não é necessário, porque está lá", referiu Sérgio Conceição.

Gonçalo Ramos assinou o primeiro hat-trick do torneio, aos 17, 51 e 67 minutos, com Pepe, aos 33, Raphaël Guerreiro, aos 55, e Rafael Leão, aos 90+2, a concretizarem os restantes golos nacionais, ao passo que Manuel Akanji marcou para os helvéticos, aos 58.

"No quadro de honra da seleção portuguesa está a final do Euro 2016. Dizem que eu pertencia à geração de ouro, mas essa é a de 2016 e agora esta, que tem possibilidades de conquistar o Mundial. Quem ganha, fica na história. Quem anda lá perto, normalmente não fica", prosseguiu o ex-avançado, de 48 anos, que representou a equipa das 'quinas' nas fases finais do Euro 2000 e do Mundial 2002, para um total de 56 partidas e 12 golos.

Manifestando "paixão e alegria" por ver Portugal "brilhar desta forma", Sérgio Conceição destacou o defesa Pepe, que assumiu a braçadeira de capitão face à Suíça e tornou-se o segundo jogador mais velho a marcar em Mundiais, com 39 anos, nove meses e 10 dias.

O central foi totalista pelo terceiro jogo consecutivo no Qatar, depois de ter falhado nove partidas do FC Porto ao longo de quase um mês e meio, devido a uma entorse no joelho esquerdo, regressando nos minutos finais da goleada no terreno do vizinho Boavista (4-1), em 12 de novembro, a contar para a 13.ª jornada, última antes da paragem da I Liga.

"Tenho a certeza que foi o mais profissional e focado de todos [dos jogadores que treinou na sua carreira]. Depois, junta uma alegria que contagia os colegas e uma predisposição para o treino, o jogo e o próprio dia a dia. É o mais focado e interessado quando estamos a trabalhar detalhes no treino, que, se calhar, outros atletas acham que não é importante. É fantástico ter aos 39 anos essa alegria e esse brilho no olho, que são fundamentais em todo o seu profissionalismo. O Pepe cuida-se e por isso é que vai sendo um animal super competitivo, que continua aí a dar cartas", sustentou o técnico dos campeões nacionais.

De fora do onze inicial ficou Cristiano Ronaldo, que rendeu João Félix, aos 74 minutos, um dia depois de Fernando Santos ter admitido que não gostou "mesmo nada" da atitude do capitão durante a sua substituição na derrota com a Coreia do Sul (1-2), do Grupo H. "Tenho a minha opinião, que, se calhar, vai ao contrário daquilo que muita gente pensa. Não vale a pena estar a falar sobre isso, mas talvez numa próxima oportunidade possa fazê-lo", assinalou Sérgio Conceição, virando o foco para o embate em Trás-os-Montes.

Conceição fala em jogo decisivo para Taça da Liga

O embate do FC Porto face ao Desportivo de Chaves, na quinta-feira, da segunda jornada do Grupo A, é crucial para as aspirações dos dragões na Taça da Liga, reconheceu Sérgio Conceição.

"As atenções estão todas viradas para o Mundial 2022 e esquecemos um bocado o nosso dia a dia. O trabalho é feito sempre da mesma forma, mas, de forma até inconsciente, a tendência é essa para relaxar. Falta-nos competição e estar naquela boa pressão dos jogos decisivos. Este é uma final para nós. Necessitamos dessa pressão, que alguns não gostam muito, mas que eu adoro", confidenciou o técnico, em conferência de imprensa.

Igualados no terceiro lugar, com um ponto e a mesma diferença de golos, os dois clubes da I Liga podem isolar-se no topo do grupo em caso de triunfo, superando o secundário Mafra e o também primodivisionário Vizela, que empataram 1-1 na segunda-feira e estão provisoriamente na liderança, com dois pontos, três tentos concretizados e três sofridos.

"Vemos um grande equilíbrio. Não há grande diferença entre equipas das I e II ligas. Há bons jogadores, equipas e equipas técnicas. Preparamos o jogo e sentimos o grupo bem, motivado e a querer [vencer], mas, depois, chegamos e as coisas não nos saem. Existe claramente algum ou muito demérito da nossa parte, mas também mérito do opositor. Se ganharmos ao Desportivo de Chaves estaremos na frente e continuamos a depender de nós, mas temos de ser muito melhores do que na primeira parte com o Mafra", recordou.

O FC Porto encarou o nono início em falso, e segundo seguido, na Taça da Liga em 25 de novembro, quando recuperou de uma desvantagem de 0-2 sofrida antes do intervalo para empatar 2-2 na receção ao Mafra, incitando Sérgio Conceição a redobrar cautelas.

"Treinei clubes como o Desportivo de Chaves e os futebolistas por tendência galvanizam-se mais em casa. É uma questão de cabeça. Por vezes, emblemas como o FC Porto têm alguns dissabores, porque essa motivação e vontade de estar no jogo e ganhá-lo [de um lado] equilibra com atletas tecnicamente mais evoluídos e uma equipa melhor [do outro]. Espero um jogo muito difícil em Chaves e precisamos de estar no nosso melhor", frisou.

Revendo nos flavienses um "bom treinador e jogadores com qualidade, bons princípios e que alinham juntos há algum tempo", Sérgio Conceição prevê um cariz distinto da vitória caseira obtida pelos 'azuis e brancos' na sexta ronda da I Liga (3-0), em 10 de setembro.

"Até eu sinto que o meu nome não é [ultimamente] tão falado nas televisões, o que é algo estranho [risos]. Os jogadores devem ter o mesmo sentimento. Criámos estratégias e dei-lhes como trabalho de casa verem o Mafra-Vizela. Não perguntei nada no dia seguinte, porque sei que viram. Tinham estado algo desatentos aquando do Vizela-Desportivo de Chaves e, se calhar, por isso é que o jogo com o Mafra não nos correu tão bem", notou.

Sérgio Conceição voltou a ter esta semana os internacionais Stephen Eustáquio, Marko Grujic e Mehdi Taremi, que estiveram ao serviço das seleções de Canadá, Sérvia e Irão, respetivamente, no Mundial2022, prova na qual continuam os portugueses Diogo Costa, Pepe e Otávio.

Eustáquio juntou-se, porém, a Francisco Meixedo, Zaidu, Gabriel Veron e Evanilson no boletim clínico dos 'dragões', após a lesão muscular na coxa esquerda sofrida na derrota do Canadá frente à Croácia (4-1), em 27 de novembro, na segunda jornada do Grupo F.

"Stephen Eustáquio não está disponível para este jogo e provavelmente também vai ser difícil nas próximas semanas. É o problema de diferentes equipas técnicas e formas de trabalhar e de se preparar competições distintas. O clube acaba por pagar", lamentou o treinador, que tenta levar o finalista vencido em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20 a um inédito título na 16.ª edição da prova mais jovem do futebol profissional português.

O FC Porto visita o Desportivo de Chaves na quinta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, em encontro da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.