Sérgio Conceição encara jogo com Portimonense como "mais uma final"

O treinador do FC Porto garantiu esta sexta-feira e que o jogo com o Portimonense, da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, representa mais uma "final" para os 'dragões', na qual "tudo pode acontecer".

Sérgio Conceição desvalorizou o facto de os algarvios só terem vencido ainda uma vez em 2022, destacando, no entanto, o registo fora de casa da equipa comandada por Paulo Sérgio.

"[É] um jogo que representa uma final para nós. Num jogo, tudo pode acontecer. Temos de olhar para este Portimonense, não para os últimos meses, mas sim para aquilo que é o Portimonense no seu todo. Isto é, nos jogos fora, o Portimonense estava em sexto lugar, com quinze golos marcados, quinze sofridos", disse o treinador portista.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na conferência de imprensa de antevisão da partida com os algarvios, Conceição garantiu que "cabe ao FC Porto fazer tudo para ganhar os três pontos importantes".

Relativamente ao momento do FC Porto, e ao facto de não ter sofrido golos nas últimas quatro jornadas, o técnico dos 'dragões' revelou-se "desconfiado e preocupado".

"É o momento em que estou alerta, desconfiado e preocupado. Satisfeito, sim, mas isso já passou. Agora, é o próximo e o importante é continuar com esse registo. Quando as equipas têm sucesso ou uma pessoa está num momento bom a nível profissional, normalmente é aí que a tendência para distrair-se e cair nas tais cantigas pode ser um erro e fatal", referiu o treinador, que acredita que "será uma luta até ao fim" pelo campeonato.

Para este encontro com os algarvios, o treinador revelou ainda que não poderá contar com Uribe, Manafá e Bruno Costa, que constam do boletim clínico dos 'azuis e brancos'.

Sérgio Conceição deixou também uma mensagem emotiva a Jorge Nuno Pinto da Costa, que no domingo celebra 40 anos como presidente portista.

"Não há muitas palavras para dizer ao presidente, a uma pessoa que é considerada o melhor dirigente do mundo, o mais titulado, que tem a capacidade há 40 anos de estar motivado e motivar os outros para que o ganhar esteja sempre em primeiro lugar na defesa do clube. A vitória em cada jogo é os serviços mínimos que a equipa pode ter, por aí vê-se a exigência do presidente. Se fosse capaz, e como hoje é Sexta-feira Santa, dava-lhe toda a saúde do mundo para estar mais anos no FC Porto", disse.

O FC Porto, líder do campeonato, com 79 pontos, recebe este sábado, às 20:30, o Portimonense, em 12.º lugar, com 32, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Lisboa.