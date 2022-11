Sérgio Conceição e as expulsões: "Vou continuar exatamente da mesma forma"

O treinador do FC Porto garantiu esta sexta-feira não estar ansioso pela decisão disciplinar sobre se poderá estar no banco no jogo da 13.ª jornada da I Liga, frente ao Boavista, admitindo que existem "problemas maiores" no mundo.

"A minha ansiedade tem a ver com outros problemas na vida, sinceramente. O que tem de vir da decisão, vai chegar. Agora, se posso ter alguma ansiedade, é por problemas bem maiores que tenho na vida, em relação à forma como eu vejo o mundo", afirmou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão da partida com os axadrezados.

O treinador portista foi expulso no jogo em Mafra, da Taça de Portugal, que os dragões venceram por 3-0, e aguarda agora para saber se vai ou não ser castigado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

" Acho que temos de olhar para o futebol em geral, sem querer fugir à questão. Olhar para o que são os treinadores, equipas técnicas em Portugal, jogadores, qualidade dos jogadores no campeonato, para o que as equipas portuguesas têm feito na Liga dos Campeões. Há muita qualidade. Olhamos para o Mundial e há muitos jogadores que jogam em Portugal nas diferentes seleções e penso que não vai estar nenhum árbitro português no Mundial. Acho que há muito a melhorar e na arbitragem também", começou por dizer.

Conceição mencionou, de seguida, o facto de não haver acesso aos áudios entre árbitro e videoárbitro (VAR).

"Quando se é protegido, temos tendência a não evoluir. A arbitragem é protegida, porque não temos acesso a um áudio entre o VAR e o árbitro. Se digo alguma coisa ao árbitro, aquilo é escrito de certa forma que me castiga e não posso dizer o contrário", notou.

Sérgio Conceição garantiu ainda que não vai mudar aquilo que é enquanto estiver no futebol.

"Posso ser expulso, como já fui, por festejar um golo. Posso olhar de forma mais fulminante para os meus jogadores e árbitros, já me expulsaram por causa desse olhar fulminante e vou continuar exatamente da mesma forma, porque há uma coisa que devo dizer e digo com tranquilidade e sinceridade: eu não preciso do futebol. [...] Financeiramente não preciso do futebol, preciso do futebol porque sou apaixonado pelo futebol e vou continuar a dar daquilo que é a minha paixão e do que sou como ser humano. Quando deixar o futebol, não serei assim, estará outra pessoa mais calma e tranquila, que não o Sérgio Conceição", afirmou.

FC Porto, segundo classificado, com 26 pontos, desloca-se no sábado ao Estádio do Bessa, às 20:30 horas, para defrontar o Boavista, nono, com 17, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.