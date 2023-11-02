Sérgio Conceição desconfia dos perigos do lanterna-vermelha Estoril

O FC Porto está ciente dos perigos da receção ao Estoril Praia, na sexta-feira, da 10.ª jornada da I Liga de futebol, reconheceu hoje o treinador Sérgio Conceição, concedendo elogios ao lanterna-vermelha da prova.."O último lugar do Estoril Praia não reflete a sua qualidade individual e coletiva. Vejo ali excelentes atletas e uma formação muito interessante. O Vasco [Seabra] é um treinador com alguma experiência, que passou por alguns clubes da I Liga e pegou nesta equipa. Acho que, no final, o Estoril vai ficar do meio da tabela para cima. Espera-nos um jogo difícil. Cabe-nos ir atrás do resultado", assumiu o técnico, em conferência de imprensa..Os vice-campeões nacionais vão procurar ampliar a melhor série da época, com quatro triunfos seguidos, frente aos canarinhos, que, apesar de não ganharem há sete jogos e virem de três derrotas, registam mais um golo marcado do que dragões (14 contra 13).."Eles têm muita qualidade em termos ofensivos. O Heriberto é rápido, o Cassiano é um avançado chato, não só como referência, mas também a movimentar-se no espaço, e o Rafik [Guitane] é muito interessante com bola. Os médios jogam muito bem, os laterais mostram muita qualidade ofensiva e os defesas centrais sabem o que fazer com e sem a bola. O Estoril sofreu 20 golos, mas 10 foram em esquemas táticos. Se olharmos para a tabela, teoricamente, vai ser um jogo fácil. Na minha opinião, será muito difícil", reiterou..Focado em pressionar o líder isolado Sporting, que tem três pontos de vantagem sobre o campeão nacional Benfica e o FC Porto, Sérgio Conceição exaltou o momento defensivo dos 'azuis e brancos', que são a equipa menos batida da prova, com seis tentos sofridos.."É a base. O único resultado que permite ganhar pontos é não sofrer golos. Agora, esse processo defensivo não tem a ver só com a defesa e o guarda-redes. Existe um trabalho coletivo. Muito daquilo que é o não sofrer cá atrás tem a ver com uma pressão mais alta. [Defender] Passa por toda a gente, mas é a base para essa solidez como equipa", notou..Afetado nas últimas semanas por diversas lesões, o setor defensivo vai continuar sem o central Marcano e os laterais esquerdos Zaidu e Wendell para o próximo desafio, do qual ficarão igualmente ausentes o médio Iván Jaime e os extremos Galeno e Gabriel Veron..Esse cenário conduziu à adaptação de João Mário, habitual lateral direito, à esquerda no êxito em Vizela (2-0), da ronda anterior do campeonato, com Sérgio Conceição a falar de um "jogador vertical", que é "ala de formação" e consegue alinhar em qualquer corredor.."Hoje é moda jogar com o pé trocado. Ou seja, com um destro à esquerda e o inverso no lado direito. Fica mais fácil [jogar sob a direita] de acordo com aquilo que é o João Mário. Ele é muito de meter na frente, de um para um e de arranjar espaço para as situações de cruzamento. Contudo, acho que também se desembrulha bem pela esquerda", analisou..O FC Porto, terceiro, com 22 pontos, a três do líder isolado Sporting, defrontará o Estoril, 18.º e último, com quatro, na sexta-feira, às 20.30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 10.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.