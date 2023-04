"Pepe e Diogo Costa penso que estarão a 100%. Mas o Pepe não compete há 1 mês"

O FC Porto visita o Benfica no clássico do título e Sérgio Conceição tem saldo positivo em clássicos... "A confiança não advém dos últimos resultados contra essa equipa. Não vem daí. A confiança vem do nosso trabalho diário e do que fazemos. Não trabalhamos para ganhar confiança. Defrontar o Benfica é como defrontar outro adversário qualquer que já defrontamos esta época e vamos continuar a defrontar nas nossas vidas desportivas", disse o treinador portista, esta quinta-feira, na antevisão ao clássico da 27.ª jornada da I Liga (18.00 BTV).

Questionado sobre se algum dos jogadores que têm estado indisponíveis vai recuperar a tempo da visita à Luz, o técnico andou às voltas até responder com quem conta e quem está fora: "É até à última. O Diogo Costa parece-me bem melhor e o Pepe também. O Evanilson não sabemos mesmo, temos de esperar umas horas. João Mário com alguma dificuldade, Zaidu parece-me um pouco melhor. O Pepe e o Diogo Costa penso que estarão a 100% para irem a jogo."

E fez algum treino tático com o onze que idealiza para o encontro de amanhã? "Não preciso que eles estejam no máximo a nível físico para treinar algumas situações, mas obviamente que queria toda a gente disponível e que, os lesionados, tivessem o ritmo competitivo de outros. Podemos contar com o Pepe amanhã, mas o Pepe está sem competir há um mês e isso pode fazer a diferença. Confio em toda a gente que trabalha aqui, nas pessoas que fazem a transição de uma fase final de uma lesão para a integração na equipa, mas o jogo é o jogo e é diferente dos treinos. Não estaremos no máximo, mas volto a dizer que nunca utilizei isso como desculpa e não o vou fazer hoje também, mesmo sabendo que à medida que vamos caminhando para o final, os jogos ganham outra dimensão", respondeu, dizendo que "as lesões "fazem parte" e ele como treinador tem de lidar com essa situação: "A beleza do jogo é ganhar. Sou muito pragmático nisso. Utilizo quem tenho à disposição."

Os treinadores não gostam de definir este tipo de jogos como decisivos, mas este é mesmo para o FC Porto se manter na luta pelo título... "Os jogos são todos decisivos e ganham essa força a partir do momento em que ficam a faltar sete depois deste. Se ganharmos na Luz e perdermos o jogo a seguir, ficará difícil na mesma. Digo sempre que isto são jogos de seis pontos. Podemos sair do Estádio da Luz com menos treze ou a sete do Benfica, ou com a mesma diferença. O que queremos é ganhar o jogo e somar três pontos importantes, não deixando que o adversário os some", resumiu Conceição, evitando catalogar o encontro: "Diz-se que o campeonato é ganho contra os grandes, mas não concordo. Este ano tropeçámos contra equipas não grandes".

"É um jogo importante, é um clássico. É onde se defrontam as duas equipas que nos últimos anos ganharam mais títulos. A nível emocional... Nós preparamos os jogos todos da mesma forma. Obviamente que o ambiente, e aquilo que anda à volta de um jogo desta dimensão, é diferente e os jogos sentem isso. Mas quando o árbitro apita, esquecemos tudo aquilo que está à nossa volta. Aliás, uma das coisas que digo sempre é que há muitos jogadores, e eu gostaria que muitos deles jogassem de tampões nos ouvidos. Só para se focarem no que têm de fazer durante o jogo. É verdade que estamos a uma distância a que não estamos habituados, e sabemos o jogo que vamos ter pela frente. Não colocamos sequer o cenário de não ganhar o jogo, não entra na nossa preparação nem na nossa cabeça. Na nossa preparação a todos os níveis, e emocional também, há uma palavra: vitória. E não foi nenhuma referência à águia...(risos)", atirou o técnico dos campeões nacionais.

Depois Sérgio Conceição confessou que gostaria de falar "mais de futebol" nas conferências de antevisão dos jogos, explicando que não aprofunda alguns temas, porque é "o mais sincero possível" e corre o risco de ver um título que não reflete o que diz: "O que pode provocar o Rafa ou o Neres a jogar por dentro... Isso é que é falar de futebol. Há questões muito interessantes, mas depois estendo-me ao comprido. Dizem que há bluff, mas não é. O Evanilson não sabemos mesmo. O Zaidu, não sabemos. Não sei se me faço entender. Não aprofundo muito para evitar outras questões...".